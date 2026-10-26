Българските партии обърнаха гръб на изселниците в Турция

БГНЕС Местни хора се оплакваха, че дори не знаят кога са изборите и кой ще участва в тях, тъй като никой не се постарал да ги информира.

Колапсът на избирателната активност засегна и Турция, откъдето в миналото идваха мнозинството от задграничните гласове. В югоизточната ни съседка са преброени едва 7810 гласували, показва протоколът с резултатите от вота за президент.

Удивителното в случая е, че изборната администрация беше отчела 13 190 предварително подадени заявления за гласуване от Турция. Тези заявки по принцип се използват, за да се състави избирателен списък, в който после биват дописвани явилите се в изборния ден избиратели.

Според протокола в списъка, предаден на секционните комисии в Турция, е имало 12 139 души. На 25 октомври са били дописани 5105 избиратели. При 7810 гласували, включително и дописаните, е ясно, че повечето от подалите заявление за гласуване изобщо не са се явили в секциите.

За сравнение – на предните президентски избори през ноември 2021 г. в Турция бяха гласували около 87 хиляди души - на първия тур, където участваше кандидат на ДПС. Техният брой намаляваше през следващите години и в последните парламентарни избори през април т.г. се включиха 30 229 български граждани, след като на образуването на секции там беше поставено ограничение . А сега са близо 4 пъти по-малко.

Въпросът за причините остава открит. В дните преди вота местни хора споделяха пред български медии като bTV , че няма автобуси, които да ги откарат до България, както преди. Декларациите, които гласуващите в чужбина задължително подават, сега трябва да се попълват лично пред секционната комисия, а по-младите избиратели в Турция не се справят с писмения български език.

По-същественото е, че не са правени особени усилия за агитация и местните дори не са били наясно кога се провеждат изборите и кой ще участва. "Повечето хора, които имат право на глас, не знаят името на нито един кандидат, защото за тези кандидати, за съжаление, за огромно съжаление, ние реално не съществуваме. Никой не се занимава с нас, никой не идва тука, никой не ни пита как сме, що сме, от какво се нуждаем. За тях ние реално не съществуваме", разказва избирател пред БНР .

Роля, че така са се развили нещата, вероятно е изиграло и решението на ДПС – най-влиятелната българската партия в Турция, да бойкотира изборите , за да удари по управляващата "Прогресивна България", с която се намира в открит конфликт . Затова движението нямаше стимул да се старае да информира и агитира избирателите в Турция. Изглежда останалите политически сили също не са се постарали да намерят собствени пътища към тамошните български граждани, за разлика от последните парламентарни избори, когато действаха активно . Случаите, при които самите изселници агитираха в полза на кандидат , бяха единични.

Според протокола от България в съседната страна са изпратени цели 70 200 бюлетини. В огромната си част (65 483) те са останали неизползвани и ще трябва да се бракуват.

Предпочитания

Най-много – 3933 души, са гласували за Илияна Йотова, след което идва Андрей Гюров, предпочетен от 1893 избиратели. За бившия земеделски министър Иван Христанов са пуснати 153 гласа, за лидера на БЗНС Николай Ненчев – 138, а за Мария Колева от партия "Правото" – 109.

За всички останали кандидати са се намерили по няколко десетки избиратели, дори за националисти като Костадин Костадинов, Волен Сидеров и Боян Расате.