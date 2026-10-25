Гюров търси гражданска, а не партийна подкрепа

Гражданска, а не партийна подкрепа търси за втория тур Андрей Гюров. "Този вот няма да се реши в партийните централи. Търсим подкрепа от всеки един гражданин", казаха той и подгласника му Георги Кандев пред медиите в часовете след изборния ден.

"България е една и не трябва да се делим на наши и ваши", заяви още кандидат-президентът, благодарейки както на гласувалите за него, така и на хората, направили различен вот. Гюров още веднъж покани Илияна Йотова на дебат - двамата дължали разговора както на хората, останали вкъщи днес, така и на тези, които гласуваха. Според него България има нужда от обединител, а гражданите следващата неделя трябва да определят посоката на развитие на страната.

От "Демократична България", бившите коалиционни партньори на "Продължаваме промяната", казаха, че декмократите са били "силно подценени от социологическите агенции, от медиите". "Видяхме сериозна мобилизация на фона на разделяща кампания от действащия президент", каза Радан Кънев, лидер на ДСБ, които влизат във формацията "Демократична България".

Другият съпредседател в ДБ Божидар Божанов каза, че част от избирателите на ГЕРБ на подкрепили кандидатите за президент и вицепрезидент Гюров-Кандев. "Огромен срив на избирателите по отношение на управляващите. Илияна Йотова е получила по-малко гласове от Радев. Това е ясен знак за несправянето на Радев, това е основният фактор. Резултатът на втория тур ще зависи от всички граждани. Прогнозите бяха за голяма разлика, но мобилизацията бе висока, малко хора са очаквали чак такъв срив при управляващите", каза Божанов.