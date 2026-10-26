Село даде само два гласа на изборите

Секции в няколко области се отличиха с празните си урни дори на фона на рекордно ниската избирателна активност като цяло. В 15 села в област Кърджали са гласували по по-малко от 10 души. По петима са подали вот в селата Садовица и Метлика. В Ямино са гласували 9 души, всички дописани в изборния ден, тъй като в списъка, връчен на СИК, не фигурират избиратели. В селото обаче са били изпратени 600 бюлетини, от които само една е използвана за направа на образец от членовете на комисията.

В селата Бистроглед, Стари чал и Тинтява е гласувал само по един човек от избирателния списък, подаден към СИК. В Бистроглед и Тинтява са дописани още по 7 души, а в Стари чал – 6. В трите села общо четирима не подкрепят никого, четирима са гласували за Гюров, 8 – за Йотова и 5 – за Костадинов. 6 човека са упражнили правото си на глас в с. Еровете, община Кирково, като четирима от тях са дописани. Двама не подкрепят никого, двама са гласували за Илияна Йотова и по един за Андрей Гюров и Костадин Костадинов. 7 души са посетили изборните секции в с. Бряговец, като петима от тях са дописани. По двама са избрали Гюров, Йотова и Ивелин Михайлов, а един човек – Костадин Костадинов.

По 8 гласа са отчетени в селата Долно Прахово, Метличка, Врело и Каблешково при общо почти 1100 души по списък. В Метличка са гласували само двама от първоначалния списък към СИК. В четирите села печели Йотова. Избирателните секции в с. Казаците, с. Лимец и с. Малка Чинка са посетени от общо 27 човека, по 9 във всяко, а от тях са дописани 18. В Малка Чинка и Казаците най-много гласове са дадени за Йотова, а в Лимец Йотова и Гюров са равни. За разлика от ниската активност в областта, село Звезделина отбелязва висока избирателна активност – 96%. Гласували са 119 души. 90 от тях подкрепят Йотова, а 22 - Гюров.

Община Белица също демонстративно не излезе да гласува. В дните преди първия тур на изборите тук се разигра драматичният арест на един от най-приближените кметове на Делян Пеевски – кметът на Белица Радослав Ревански. В няколко села в общината избирателните секции работеха само за неколцина гласоподаватели.

Още в изборния ден село Лютово привлече вниманието с липса на избиратели. В крайна сметка пред урните се явиха двама души, но и двамата не от избирателния списък от 158 избиратели, а дописани под чертата. Единият е гласувал за Костадинов-Волгин, а другият – за Йотова-Вълчев. В село Бабяк при 587 избиратели, са гласували само седмина, от които петима са дописани под чертата. Единият глас е за Гюров-Кандев, един е избрал кмета на Елин Пелин Ивайло Симеонов, един – двойката на "Възраждане", а другите четирима са подкрепили Йотова-Вълчев. В Кузьово са гласували само петима – един за Костадинов-Волгин и четирима за Илияна Йотова и Кирил Вълчев.

Само за петима души е работила избирателната секция в Гълъбово. Трима от тях са гласували за Йотова-Вълчев и по един – за Костадинов и за Радостин Василев. Шестима са гласували в село Орцево – един за Костадинов, четирима за Йотова и един с "Не подкрепям никого".

Осем души са гласували в село Палатик, шестима от тях - дописани в списъка под чертата. Два гласа са за Гюров-Кандев, един – за Костадинов-Волгин, един за Радостин Василев и четири гласа за Йотова-Вълчев. И в последното село от общината – Черешово, положението е сходно. Гласували седем души, от тях двама за Гюров-Кандев, един за Костадинов-Волгин, един за Василев-Манов и трима – за Йотова-Вълчев.

Подобни случаи има и извън Белица. Село Габрово например е със 701 избиратели, а до секцията са отишли само 16, от тях десетима дописани под чертата. Четирима са гласували за Гюров-Кандев, един за Костадинов-Волгин и осем души – за Йотова-Вълчев.

Има и големи села с фрапантно ниска активност. В село Логодаж има 6802 души в избирателния списък, а от тях са гласували едва 70, с още седмина, дописани под чертата. 41 от гласовете са за Йотова-Вълчев.

В гоцеделчевското село Добротино избирателите са само деветима, като трима от тях са дописани под чертата. Там обаче и избирателният списък е миниатюрен – всичко на всичко 25 човека. Йотова-Вълчев получава 4, а Гюров-Кандев – 3 гласа.

Почти празни урни има и в Хасковско. Село Конници е със седем гласували, от тях шестима - дописани под чертата. По два гласа получават Йотова-Вълчев и Костадинов-Волгин. Седем избиратели са гласували и в село Розино, като и там те не са от избирателния списък, а под чертата. Три гласа са за Йотова-Вълчев, по един са разхвърляни за Гюров-Кандев, Костадинов-Волгин, Василев-Манов и "Не подкрепям никого". Осем души са се разходили и до урните в село Горни Главанак, като шестима са дописани под чертата. Четири гласа са за Йотова-Вълчев, а три – за Гюров-Кандев.