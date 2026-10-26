Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

В затворите избраха Йотова

Днес, 16:36
Затворът в Сливен
Главна дирекция
Затворът в Сливен

Убедителна победа бележат Илияна Йотова и вицето ѝ Кирил Вълчев на изборите в почти всички затвори в страната, показват данните на сайта на ЦИК.  Право да гласуват в затворите имат само обвиняемите и подсъдимите, а осъдените нямат граждански права.

Резултатите от гласуването в затворите обаче са интересни заради казуса с помилвания от Йотова наркодилър Огнян Атанасов - Петричкия Ескобар. След избухването на скандала стана ясно, че президентката е издала укази за помилване и на още 6 души, осъдени за престъпления, свързани с дрога. А иначе 28 са общо помилваните в двата президентски мандата на Румен Радев и Йотова. Сред тях има осъдени за катастрофи, наркотици, убийства, грабежи, корупция. 

В Софийския централен затвор, който е най-големият в страната, от 110 гласували обвиняеми и подсъдими 38 са дали гласа си за Йотова-Вълчев. За Андрей Гюров и Георги Кандев са гласували 13 души. За Костадин Костадинов и Петър Волгин - 14. За Радостин Василев и Крисимир Манов пък са гласували 11 души. В  Бургас от 120 бюлетини 41 са за Йотова и Кирил Вълчев. За Радостин Василев - 14; 12 за Костадинов-Волгин и 5 за Гюров.

В Пловдивския затвор за Йотова са гласували 22 затворници. Костадинов е получил 9 гласа, Радостин Василев - 8, а Гюров и Кандев 6 гласа от 65 гласували. В женския затвор в Сливен от 67 гласували 39 са дали гласа си за Йотова, като за други кандидати има по 1 или 2 гласа. От 65 гласували в Пловдивския затвор - 22 гласа са за Йотова, 9 за кандидатпрезидентската двойка на "Възраждане", 8 са за Радостин Василев и 6 за Гюров-Кандев.

Обвиняемите във Врачанския затвор са издигнали на първо място Йотова и Вълчев с 13 гласа от 51 гласували. Костадинов-Волгин и Гюров-Кандев имат по 3 гласа. В затвора в Бобов дол 14 души, чакащи присъда, са гласували за Илияна Йотова от общо 32-ма гласували.  Във Варна  бюлетините за Йотова и Вълчев са 27 от 48 гласували. От 50 обвиняеми и подсъдими в затвора в Ловеч 18 са за Илияна Йотова. В затвора в Пазарджик  от 40 бюлетини,  Йотова-Вълчев имат 12 гласа, следвани от 6 за кандидатпрезидентската двойка на МЕЧ. В  затвора в Плевен - 19 гласа са отишли за Йотова от 61 гласували.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Още новини по темата

Гюров и Кандев сезираха ЦИК за непозволена агитация на Румен Радев
26 Окт. 2026
При българите в чужбина категорично печели Гюров
26 Окт. 2026
Радев: Румъния посочи Русия като агресор и последваха нови атаки
26 Окт. 2026
Йотова води с под 3% при 99.95% обработени протоколи
26 Окт. 2026
ГЕРБ и ДПС са в триумфално настроение
26 Окт. 2026
Гюров е добавил 18% към електората на ПП и ДБ
26 Окт. 2026
Избирателите на Радев изчезнаха като електората на Слави
26 Окт. 2026
ПБ плаши избирателите със сглобка на Пеевски и Гюров
25 Окт. 2026
Радостин Василев за балотажа: Или гласуваш за Гюров, или стоиш вкъщи!
25 Окт. 2026
Избирателите обърнаха гръб на вота със своеобразен антирекорд
25 Окт. 2026
Гюров настигна Йотова при мижав интерес към изборите
25 Окт. 2026
ГЕРБ и ДПС демонстративно неглижират изборите
25 Окт. 2026
"Алфа Рисърч": Разликата между Йотова и Гюров е само 12.8%
23 Окт. 2026
"Мяра" даде само 14.5% разлика между Йотова и Гюров
22 Окт. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Вечната българска дилема "С Русия ли сме или със Запада" ескалира
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Парите за магистрали няма да стигнат да платим за изборите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Избирателите на Радев изчезнаха като електората на Слави