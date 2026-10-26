В затворите избраха Йотова

Убедителна победа бележат Илияна Йотова и вицето ѝ Кирил Вълчев на изборите в почти всички затвори в страната, показват данните на сайта на ЦИК. Право да гласуват в затворите имат само обвиняемите и подсъдимите, а осъдените нямат граждански права.

Резултатите от гласуването в затворите обаче са интересни заради казуса с помилвания от Йотова наркодилър Огнян Атанасов - Петричкия Ескобар. След избухването на скандала стана ясно, че президентката е издала укази за помилване и на още 6 души, осъдени за престъпления, свързани с дрога. А иначе 28 са общо помилваните в двата президентски мандата на Румен Радев и Йотова. Сред тях има осъдени за катастрофи, наркотици, убийства, грабежи, корупция.

В Софийския централен затвор, който е най-големият в страната, от 110 гласували обвиняеми и подсъдими 38 са дали гласа си за Йотова-Вълчев. За Андрей Гюров и Георги Кандев са гласували 13 души. За Костадин Костадинов и Петър Волгин - 14. За Радостин Василев и Крисимир Манов пък са гласували 11 души. В Бургас от 120 бюлетини 41 са за Йотова и Кирил Вълчев. За Радостин Василев - 14; 12 за Костадинов-Волгин и 5 за Гюров.

В Пловдивския затвор за Йотова са гласували 22 затворници. Костадинов е получил 9 гласа, Радостин Василев - 8, а Гюров и Кандев 6 гласа от 65 гласували. В женския затвор в Сливен от 67 гласували 39 са дали гласа си за Йотова, като за други кандидати има по 1 или 2 гласа. От 65 гласували в Пловдивския затвор - 22 гласа са за Йотова, 9 за кандидатпрезидентската двойка на "Възраждане", 8 са за Радостин Василев и 6 за Гюров-Кандев.

Обвиняемите във Врачанския затвор са издигнали на първо място Йотова и Вълчев с 13 гласа от 51 гласували. Костадинов-Волгин и Гюров-Кандев имат по 3 гласа. В затвора в Бобов дол 14 души, чакащи присъда, са гласували за Илияна Йотова от общо 32-ма гласували. Във Варна бюлетините за Йотова и Вълчев са 27 от 48 гласували. От 50 обвиняеми и подсъдими в затвора в Ловеч 18 са за Илияна Йотова. В затвора в Пазарджик от 40 бюлетини, Йотова-Вълчев имат 12 гласа, следвани от 6 за кандидатпрезидентската двойка на МЕЧ. В затвора в Плевен - 19 гласа са отишли за Йотова от 61 гласували.