Йотова води с под 3% при 99.95% обработени протоколи

БГНЕС Разликата между Гюров и Йотова се стопява.

Новините на "Сега" - директно във вашия мейл.

Подкрепената от "Прогресивна България" двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев заема челното място в изборната надпревара с 34.759 процента при 99.95% обработени секционни протоколи. Това показват данните на сайта на ЦИК.

Втори са Андрей Гюров и Георги Кандев, зад които стоят ПП и ДБ, с 31.953%.

Далеч зад тях остават кандидатите на "Възраждане" Костадин Костадинов и Петър Волгин с 12.544%.

Още три кандидат-президентски листи взимат повече от един процент: Радостин Василев и Красимир Манов с 4.6%, Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева с 3.8%; Иван Христанов и Стоянка Черкезова с 2.4%.

С "Не подкрепям никого" са гласували 4.4 процента от избирателите.

Резултатите се обновяват.