ЦИК праща 280 машини в чужбина за президентските избори

Ясен е броят на машините за гласуване, които ще бъдат изпратени в чужбина за президентските избори, както и секциите, в които ще се гласува с тях. В общо 242 секции извън страната избирателите ще гласуват с устройства, става ясно от решение на Централната избирателна комисия (ЦИК). Това е над една трета от общия брой на секциите, които ще бъдат разкрити извън България .

280 машини са заделени за гласуването в чужбина. Броят им надхвърля този на секциите, тъй като в някои ще се гласува с две устройства. Така ще бъде в 38 секции, повечето от които (23) в Германия.

За машинното гласуване извън страната ще важат същите правила , каквито ще действат и в България. До средата на октомври трябва да приключат профилактиката и ремонта на наличните 12 800 устройства, както планира ЦИК , и да се премине към процеса по сертифицирането им, който да удостовери, че отговарят на изискванията по закон.