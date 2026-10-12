Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ЦИК праща 280 машини в чужбина за президентските избори

В 38 секции, повечето от които в Германия, ще се гласува с две устройства

Днес, 13:14
За машинното гласуване извън страната ще важат същите правила, каквито ще действат и в България.
Илияна Димитрова
За машинното гласуване извън страната ще важат същите правила, каквито ще действат и в България.

Ясен е броят на машините за гласуване, които ще бъдат изпратени в чужбина за президентските избори, както и секциите, в които ще се гласува с тях. В общо 242 секции извън страната избирателите ще гласуват с устройства, става ясно от решение на Централната избирателна комисия (ЦИК). Това е над една трета от общия брой на секциите, които ще бъдат разкрити извън България.

280 машини са заделени за гласуването в чужбина. Броят им надхвърля този на секциите, тъй като в някои ще се гласува с две устройства. Така ще бъде в 38 секции, повечето от които (23) в Германия.

За машинното гласуване извън страната ще важат същите правила, каквито ще действат и в България. До средата на октомври трябва да приключат профилактиката и ремонта на наличните 12 800 устройства, както планира ЦИК, и да се премине към процеса по сертифицирането им, който да удостовери, че отговарят на изискванията по закон.

За подготовката и провеждането на машинния вот държавата в лицето на ЦИК сключи договор с външен изпълнител за близо 15 млн. евро. Устройствата се нуждаят и от ролки със специална хартия, които са към отделна обществена поръчка, заедно с хартиените бюлетини, за още 2.8 млн. евро.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

, , ,

Още новини по темата

Организация на изселници в Турция агитира за Йотова
11 Окт. 2026
Парите за магистрали няма да стигнат да платим за изборите
10 Окт. 2026
Кандев: Изборната търговия е в колосални размери
09 Окт. 2026
Илияна Йотова отказа дебат с Андрей Гюров
09 Окт. 2026
Кандидат за вицепрезидент беше глобен за обиди в ефир
06 Окт. 2026
Брависимо за Йотова - всички я обичат, без да задават въпроси
06 Окт. 2026
МВР отчете много вяло купуване на гласове за президентските избори
06 Окт. 2026
"Тренд" измери най-голямата преднина на Йотова пред Гюров
06 Окт. 2026
ЦИК пусна мобилно приложение за изборите
05 Окт. 2026
"Алфа Рисърч": Йотова/Вълчев водят с 18,4% пред Гюров/Кандев
05 Окт. 2026
Гюров оглави класацията по предизборни дарения
03 Окт. 2026
За изборите ще има повече секции във Великобритания, отколкото в Турция
03 Окт. 2026
Поддръжници на Гюров обвиниха Йотова в злоупотреба с държавни ресурси
02 Окт. 2026
Йотова/Вълчев водят с голяма преднина пред Гюров/Кандев
30 Септ. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Брависимо за Йотова - всички я обичат, без да задават въпроси
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Парите за магистрали няма да стигнат да платим за изборите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки