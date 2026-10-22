По делото срещу кметовете от ДПС се проверяват поръчки за 7 млн. лв.

БГНЕС Близки, привърженици и общински служители от Сунгурларе се събраха пред Съдебната палата в Бургас в подкрепа на задържания кмет Димитър Гавазов.

Прокуратурата проверява дали определени фирми са получавали предимство при спечелването на обществени поръчки в община Сунгурларе, като срещу това е следвало да бъдат платени между 25 и 35 процента от стойността им. Това съобщи заместник окръжният прокурор на Бургас Мирослав Илиев преди заседанието на Окръжния съд, на което се разглежда искането на държавното обвинение за задържане под стража на кмета на Сунгурларе Димитър Гавазов и кмета на Белица Радослав Ревански, който е и зам.-председател на ДПС.

Стойността на поръчките, за които има данни към момента, е около 7 млн. евро. Според прокуратурата Гавазов е оказвал влияние върху служители на община Сунгурларе, които участват в комисиите за избор на изпълнители на обществените поръчки, предаде БТА.

По делото има и трети обвиняем - Христо Широков (областен лидер на ДПС), е намирал фирми, желаещи да участват в поръчките, и ги е свързвал с останалите участници. На срещи са били договаряни сумите и документите, които трябва да бъдат подадени, каза прокурор Илиев. По думите му Ревански, в качеството си на заместник-председател на сдружение на общините, е осигурявал логистиката във връзка със средствата, отпускани от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Държавен фонд „Земеделие“.

Поръчките са за различни дейности, сред които строителство на улици и ремонт на обществени сгради. Има съмнения и за други поръчки. Предстоят финансов одит на община Сунгурларе и експертизи, които да установят размера на евентуалните щети за бюджета, каза прокурорът.

Попитан от журналисти за конкретна фирма, прокурорът обясни, че тя често се появява в обществените поръчки и има връзки с лица, близки до Ревански. Разследващите събират данни за собствениците на фирмата, за свързани с нея лица и за пътувания в чужбина на Ревански и семейството му, платени от фирмата.

Димитър Гавазов и Радослав Ревански бяха доведени под конвой в съдебната зала. На влизане кметът на Белица каза: „Да не си играят с етническия мир, играят си с огъня“.

По-рано днес Окръжната прокуратура в Бургас съобщи, че кметовете на Сунгурларе и Белица са привлечени към наказателна отговорност в едно и също дело - за участие в престъпен сговор за осъществяване на търговия с влияние. Те са обвинени за това, че са осъществили престъпен сговор по между си и с третия обвиняем по делото - Христо Широков, който е под домашен арест по друго дело.

"Според събраните към настоящия момент доказателства, сговарянето е осъществено на територията на община Сунгурларе на неустановена дата в началото на 2024 година, а престъпната деятелност е продължила до 20.10.2026 година", твърди прокуратурата.

От МВР пък допълниха, че "в хода на операцията са иззети множество документи, имащи отношение към дейността на две общини, свързана с обществени поръчки. Претърсени са административни сгради и домашни адреси в Сунгурларе и Белица. Разпитани са множество свидетели", казва МВР.

Днес служители на общинската администрация в Сунгурларе и жители на града се събраха пред Съдебната палата в Бургас в подкрепа на задържания кмет Димитър Гавазов. Подозирам политически мотиви зад арестите и проверките в общините, каза кметът на Руен Ахмед Мехмед. Той посочи, че с оглед на случващото се кметовете не могат да бъдат спокойни.

ОЩЕ ЕДИН РАЗПИТ

Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн, който е и зам.-председател на ДПС, беше отведен на разпит днес, а по-късно - пуснат.

При излизането си от полицейското управление Мюмюн обясни, че е разпитван във връзка със сигнал срещу него за упражнен натиск, подаден от бившата шефка на общинско предприятие "Обреден дом и зали" Моника Атанасова. Тя твърди, че е принуждавана да напусне заемания от нея пост.

"Случаят е от 2024 г., а въпросната служителка е уволнена дисциплинарно за нарушения. Атанасова загуби съдебните дела, които беше завела на две съдебни инстанции", каза Ерол Мюмюн днес пред репортери. След което се изказа остро срещу действията на полицията: "Смятам, че функцията на МВР е да осигурява сигурност и спокойствие на гражданите на България, а не да оказва репресии срещу различни хора. МВР се използва като механизъм за разплащане на сметки и за политически разправи. Това красноречиво показва безсилието на управляващите. Когато няма хляб, дайте на хората зрелище."

Преди пет месеца Мюмюн беше отведен с полицейски конвой от Общината до Областната дирекция на МВР за разпит. Тогава също бе бързо освободен.

РЕАКЦИЯ

ДПС е сезирала прокуратурата да провери натискал ли е шефът на митниците кмета на Белица за подкрепа на "Прогресивна България". Това стана ясно от пост във "Фейсбук" страницата на ДПС. "Ако се потвърди тази информация, би следвало да се предприемат всички законови действия за пресичане на подобна злоупотреба с власт и влияние от висши представители на изпълнителната власт", се казва в съобщението.

Във втори пост няколко часа по-късно от ДПС коментират: "Показни полицейски акции в три последователни дни срещу трима кметове от ДПС - това ли е представата за предизборната кампания на „Прогресивна България“ и техния премиер Румен Радев? Кого арестува Радев и кого страхува? Саморазправа с избирателите на ДПС ли е това?".

"С некадърността си „Прогресивна България“ обявиха война на всички - на хората, които изнемогват под натиска на високите цени, на най-уязвимите - пенсионери, деца и болни, на синдикатите, на бизнесите, на земеделците, на търговците, на банкерите, на студентите, на младите медици, на администрацията и държавните служители, на собствениците на имоти и автомобили", пишат от ДПС.