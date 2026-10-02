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Насред кампанията ДПС агитира властта в Анкара

Представители на Пеевски се срещнаха с висши кадри на партията на Реджеп Ердоган

Днес, 09:04
Делегацията на ДПС със зам.-председателя на ПСР Зафер Съракая (в средата).
Пресцентър на ДПС
Делегацията на ДПС със зам.-председателя на ПСР Зафер Съракая (в средата).

ДПС избра насред предизборната кампания да потърси контакт с управляващите в Турция. Представители на партията на Делян Пеевски са се срещнали вчера в Анкара с висши кадри от Партията на справедливостта и развитието (ПСР) на турския президент Реджеп Ердоган.

В кратките съобщения от партийния пресцентър не се разкрива много за целите и намеренията на ДПС с тази визита. Лаконично се обяснява, че е била проведена работна среща със Зафер Съракая, който е зам.-председател по международни отношения на ПСР. С него хората на Пеевски се видяха и през март т.г., малко преди преди парламентарните избори, провели се на 19 април.

По-късно политиците от ДПС са имали среща и с председателя на Великото национално събрание на Турция Нуман Куртулмуш, както и с председателя на парламентарната група за приятелство с България Мустафа Явуз. "Специално внимание беше отделено на ролята на ДПС като последователен фактор в изграждането и поддържането на устойчиви връзки между двете страни. Дългогодишните политически и обществени контакти бяха посочени като стабилна основа за разширяване на сътрудничеството", обясняват от ДПС за разговорите с турските политици.

От страна на ДПС е изброена многобройна делегация, водена от трима зам.-шефове на движението – депутата Халил Летифов, кмета на Кърджали Ерол Мюмюн и кмета на Каолиново Нида Ахмедов. Участват още зам.-председателят на парламента Айтен Сабри и още няколко депутати и кметове от партията.

За отбелязване е, че движението се регистрира за участие в президентските избори с аргумента, че винаги е постъпвало така от 1991 г. насам. Така и обаче не издигна кандидат, нито заяви намерение да подкрепи някого от претендентите. Това поражда очаквания, че може би партията на Пеевски ще направи своя избор на евентуалния втори тур на вота.

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ДПС, Турция

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