Насред кампанията ДПС агитира властта в Анкара

ДПС избра насред предизборната кампания да потърси контакт с управляващите в Турция. Представители на партията на Делян Пеевски са се срещнали вчера в Анкара с висши кадри от Партията на справедливостта и развитието (ПСР) на турския президент Реджеп Ердоган.

В кратките съобщения от партийния пресцентър не се разкрива много за целите и намеренията на ДПС с тази визита. Лаконично се обяснява, че е била проведена работна среща със Зафер Съракая, който е зам.-председател по международни отношения на ПСР. С него хората на Пеевски се видяха и през март т.г., малко преди преди парламентарните избори, провели се на 19 април.

По-късно политиците от ДПС са имали среща и с председателя на Великото национално събрание на Турция Нуман Куртулмуш, както и с председателя на парламентарната група за приятелство с България Мустафа Явуз. "Специално внимание беше отделено на ролята на ДПС като последователен фактор в изграждането и поддържането на устойчиви връзки между двете страни. Дългогодишните политически и обществени контакти бяха посочени като стабилна основа за разширяване на сътрудничеството", обясняват от ДПС за разговорите с турските политици.

От страна на ДПС е изброена многобройна делегация, водена от трима зам.-шефове на движението – депутата Халил Летифов, кмета на Кърджали Ерол Мюмюн и кмета на Каолиново Нида Ахмедов. Участват още зам.-председателят на парламента Айтен Сабри и още няколко депутати и кметове от партията.