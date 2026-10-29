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Кметовете от ДПС са пуснати под домашен арест

Радослав Ревански и Димитър Гавазов се разследват за злоупотреби с обществени поръчки за 7 млн. евро

29 Окт. 2026
Близки, симпатизанти и жители на Сунгурларе протестират пред Бургаския съд.
БГНЕС
Близки, симпатизанти и жители на Сунгурларе протестират пред Бургаския съд.

Апелативният съд в Бургас пусна от ареста кметовете на Белица и Сунгурларе – Радослав Ревански и Димитър Гавазов, като замени мерките им за неотклонение с "домашен арест". Двамата бяха обвинени в престъпен сговор и търговия с влияние заедно с областния лидер на ДПС Христо Широков. На 22 октомври Окръжният съд в Бургас наложи на двамата кметове най-тежката мярка за неотклонение - "задържане под стража", а на третия обвиняем, Христо Широков, постанови домашен арест. 

Днес магистратите намериха жалбите им за основателни и отмениха определението, с което двамата бяха оставени под стража. Ревански ще изтърпява мярката в София, а Гавазов в село Лозарево, предава bTV. 

Според Апелативния съд събраните доказателства дават основание за обосновано предположение, че двамата са съпричастни към престъплението, в което са обвинени. Съдът обаче приема, че няма опасност те да се укрият. 

Димитър Гавазов управлява община Сунгурларе от ноември 2023 г., а Радослав Ревански е кмет на Белица от 2015 година и заместник-председател на ДПС от декември 2024 г. Според прокуратурата схемата е действала от началото на 2024-а до 20 октомври 2026-а и е свързана с обществени поръчки за инфраструктурни проекти в община Сунгурларе на обща стойност около 7 милиона евро. Разследващите твърдят, че от компаниите, спечелили договорите, е изисквано да връщат в брой между 25% и 35% от стойността на възложените дейности.

Атакуваният съдебен акт е правилен и законосъобразен, категорични бяха от прокуратурата. Касае се за тежки умишлени престъпления, добави апелативният прокурор Красимира Кателиева, цитирана от "Фокус". Обвинението подчерта, че има доказателства за обосновано предположение, че Ревански и Гавазов са използвали влиянието си, за да манипулират обществени поръчки с цел избиране на конкретни изпълнители. По думите й част от свидетелите са заявили, че са получавали заплахи от страна на кмета на Сунгурларе. По отношение на Ревански - много свидетели също са споделили, че изпитват страх от него.

Адвокатът на Ревански Илиян Василев заяви, че не е доволен от решението. Според него двамата кметове са невинни и трябва да бъдат освободени.

Преди заседанието жители на Белица и Сунгурларе се събраха пред Съдебната палата в Бургас в подкрепа на кметовете. Скандиранията "Ради, Митко, свобода!" продължиха и по време на разглеждането на мерките.

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