Румънски изтребители F-16 свалиха два дрона

Бяха вдигнати два F-16

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Румънски изтребители F-16 свалиха два безпилотни летателни апарата, навлезли във въздушното пространство на страната членка на НАТО.

Радарите са засекли група въздушни цели на около 120 километра източно от украинския Змийски остров в Черно море. Обектите са се движели в югозападна посока.

Във въздуха са били вдигнати изтребители F-16 на румънските военновъздушни сили. След като двата дрона са пресекли границата на страната, те са били свалени.

Междувременно в Молдова през последното денонощие са паднали пет руски дрона.