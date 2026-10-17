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Румънски изтребители F-16 свалиха два дрона

Днес, 20:06
Бяха вдигнати два F-16
Бяха вдигнати два F-16

Румънски изтребители F-16 свалиха два безпилотни летателни апарата, навлезли във въздушното пространство на страната членка на НАТО.

Радарите са засекли група въздушни цели на около 120 километра източно от украинския Змийски остров в Черно море. Обектите са се движели в югозападна посока.

Във въздуха са били вдигнати изтребители F-16 на румънските военновъздушни сили. След като двата дрона са пресекли границата на страната, те са били свалени.

Междувременно в Молдова през последното денонощие са паднали пет руски дрона.

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