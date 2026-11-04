Танкер с олио бедства край Шабла

Танкерът "Ментор", плаващ под флага на Антигуа и Барбуда, дреифува в района на Шабла. В този случай плавателният съд не е ударен от дрон, а е претърпял инцидент на пристанище "Констанца" рано тази сутрин. Корабът, който по предварителни данни превозва около 11 000 тона слънчогледово олио, е бил без екипаж. Той преди това е бил повреден край пристанището на Одеса и е бил извозван към турски води от влекачите "Аяз Бей" и "Рамазан Бей".

През нощта буксирните въжета са се скъсали заради лошите метеорологични условия. Впоследствие връзката е била възстановена, но "Аяз Бей" се е сблъскал с тегления кораб и част от екипажа му е бил евакуиран. Този съд е останал на котва, а "Рамазан бей" е продължил да съпровожда "Ментор", но без буксирни въжета. Екипажът е във връзка със службите за контрол на корабния трафик, които са разпоредили "Рамазан бей" да стои в района на танкера.

Министерството на транспорта и съобщенията следи ситуацията с "Ментор". Компетентните институции събират допълнителна информация по случая. Установена е връзка със собственика. Ситуацията се наблюдава и анализира в координация с ангажираните морски администрации. Случаят е сложен не само заради факта, че "Ментор" е без екипаж, но и заради влошените климатични условия.