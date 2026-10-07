Европейската агенция по морска сигурност оказва подкрепа на България и Румъния след ударите с дронове по търговски кораби в Черно море. Това съобщи говорител на Европейската комисия на пресконференция, предаде БГНЕС.

По искане на двете държави агенцията предоставя спътникови данни, които да помогнат за по-добрата оценка на обстановката след извършените атаки. „Следим внимателно ситуацията", посочи говорителят.

Той определи нападенията като „напълно неприемливи“ и заяви, че руското военно нападение срещу Украйна създава сериозни заплахи в Черно море, включително за свободата на корабоплаването.

„Русия трябва да спре всякакви действия, застрашаващи международното корабоплаване и живота на моряците, и да спазва международното морско право“, призова говорителят. По думите му България и Румъния имат ключова роля за охраната на Източния фланг. Двете държави са получили общо 20 млрд. евро за проекти в областта на отбраната. Част от средствата вече са предварително изплатени, уточни говорителят, като посочи 500 млн. евро за България и 2,5 млрд. евро за Румъния. Двете страни ще участват и в общо пет съвместни европейски обществени поръчки в областта на отбраната, допълни той.

Миналата година ЕК прие Черноморска стратегия и финансира 65 проекта на стойност около 200 милиона евро в целия регион. Част от тази стратегия е и Черноморският център за сигурност, който се ръководи от Румъния и България и ще бъде със седалище във Варна и Констанца. Той ще помогне за подобряване на морската ситуационна осведоменост и за защитата на критичната инфраструктура.