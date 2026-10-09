Визита на Буданов в София опроверга Радев за дроновете

Твърдението на българския премиер Румен Радев, че българската страна не е разговаряла с украинската за дроновете, ударили двата кораба в Черно море, бе опровергано от информацията, че най-близкият човек на Володимир Зеленски - началникът на кабинета му Кирило Буданов, е бил в София тия дни.

Според сайта "Фактор" Буданов е прекарал 20 часа в България. Тази сутрин бившият зам.-председател на ГЕРБ Цветан Цветанов публикува във "Фейсбук" своя снимка с Буданов, която явно е правена в София.

.

Българските власти не са съобщавали за визитата на Буданов. БТВ е разбрала, че шефът на канцеларията на Зеленски е бил тук на 7 октомври и 8 октомври. Пред БТВ от МВнР казват, че министър Петрова-Чамова не се е виждала с Буданов. Същото казват и от Министерство на отбраната. В парламента опозиционни партии засега пазят мълчание. Само от "Възраждане" заявиха, че готвят официално запитване до Министерски съвет по въпроса. Те ще питат защо Буданов е бил тук и с кого е разговарял. Лидерът на ДПС Делян Пеевски също заяви, че няма информация за срещата. "Нямам информация за това нещо. Тези въпроси са към премиера. Той дължи пълна информация какво прави правителството. И е хубаво да се появява по-често", каза Пеевски.

В 14 часа в петък пресцентърът на МС разпространи съобщение, че "във връзка с постъпили медийни запитвания Ви уведомяваме, че посещението на началника на кабинета на президента на Украйна - Кирило Буданов в София е по негова молба при пълна конфиденциалност поради мерки за сигурност. По време на срещата си с премиера Румен Радев на 8 октомври, Кирило Буданов е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигане на мирно решение на войната в Украйна."

След заседанието на КСНС Румен Радев категорично отрече пред журналисти, че е имало контакт между България и Украйна за атаката с дроновете, както заяви Зеленски на 6 октомври вечерта. И дори си позволи груб коментар по адрес на украинския президент: "Какво говори Зеленски си е за негова сметка". В понеделник вечерта Зеленски каза, че българските и украинските ВМС са обсъдили случаите с двата взривени кораба в българската икономическа зона в Черно море и че ударите са извършени от руски дронове.

За руските дронове Радев коментира, че това е само хипотеза, както е хипотеза, че може и да са украински. Тепърва щяло да се разследва.

От България Буданов ще се присъедини към украинската делегация за САЩ, където започват двудневни преговори за войната на Русия в Украйна. Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще обсъждат с Украйна и Русия частично примирие, предвиждащо прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура и в Черно море, съобщава Axios. Изданието припомня, че днес в Маями представители на Тръмп ще се срещнат с украинска делегация и европейски представители, за да представят „нови идеи и предложения“ за излизане от задънената улица в преговорите за прекратяване на войната.

Един от обсъжданите варианти е частично примирие, което предвижда прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура и спиране на атаките срещу превозите на зърно. Украйна вече е заявявала готовност за подобна стъпка, но Русия засега не е проявила значителен интерес.

В украинската делегация, ръководена от Буданов, са още директорът на Службата за външно разузнаване Рустем Умеров, съветникът на Зеленски Сергей Кислица и председателят на "Слуга на народа" в украинския парламент Давид Арахамия. САЩ са поканили също съветници по националната сигурност от Великобритания, Франция и Германия, както и представители на НАТО и Европейския съюз.

Освен прекратяването на огъня, страните ще обсъдят гаранциите за сигурността на Украйна и план за следвоенното възстановяване на страната. В навечерието на срещата Уиткоф и Къшнър са представили последните предложения на Тръмп и са получили от него допълнителни указания. Според Axios Вашингтон се стреми да предотврати по-нататъшна ескалация през следващия месец и да постигне дипломатически пробив преди изборите за Конгреса на САЩ и настъпването на зимата. На този фон Уиткоф и Къшнър може да посетят Москва още в края на октомври за нови преговори с Путин.

Буданов оглави канцеларията на Зеленски през февруари 2026 г. Преди това няколко години той ръководи украинското военно разузнаване.