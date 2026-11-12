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Черно море изпревари Ормузкия проток по смъртност

Броят на корабите, влизащи през Босфора, е спаднал с 41%, пресмята WSJ

Днес, 10:48
Търговски кораби, нападнати в близост до водите на НАТО, 5–28 октомври
wsj
Търговски кораби, нападнати в близост до водите на НАТО, 5–28 октомври

Най-смъртоносният воден басейн през тази година не е Ормузкият проток. Поредица от атаки в Черно море отне живота на повече хора, отколкото ударите по корабоплаването досега във войната между Иран и САЩ, нарушавайки търговските маршрути и засилвайки напрежението върху НАТО, изчисли The Wall Street Journal

Руските сили взимат на прицел търговски кораби, превозващи хранителен износ от Украйна през Черно море. Украйна също атакува руското корабоплаване от другата страна на морето с дронове, отбелязва изданието.

В отговор превозвачите до голяма степен се изтеглиха от водите край Украйна и Русия, за да се предпазят от нападения. Но ударите се разшириха и към акваториите на Румъния и България – и двете страни членки на НАТО – и това доведе до поредица от неотдавнашни смъртоносни инциденти.

През тази година в Черно море са извършени над 300 атаки, сочат данни на компанията за морска сигурност Ambrey. Ударите са убили повече от 30 моряци, а над 20 други се водят за изчезнали според Турската асоциация на корабособствениците, доклади на MarineTraffic и местните власти.

За сравнение, от началото на конфликта между САЩ и Иран в края на февруари в Ормузкия проток и по-широкия Близък изток са регистрирани около 130 атаки, при които са загинали 25 моряци, показват данните на Международната морска организация.

През октомври почти половината от атаките срещу десетина плавателни съда край Румъния и България завършиха със загинали, изчезнали или ранени моряци.

Тези нападения, извършени на самия ръб на територията на НАТО, бяха свързани с Русия от някои европейски лидери, напомня WSJ. Москва отрече да е замесена. Те съвпадат със зачестяването на нарушенията на въздушното пространство, кибератаките и саботажите по източната граница на военния алианс, които европейски официални лица свързват с Москва.

Румъния и България са особено уязвими на руска враждебност, тъй като техните въоръжени сили и структури за гражданска защита са сред най-слабо развитите в Европа, смята WSJ. Съюзниците от НАТО разполагат ресурси, за да окажат помощ в региона. В понеделник Европейската комисия обяви планове за ускорено изграждане на център за морска сигурност в Черно море в светлината на последните атаки там, но не посочи Русия като техен извършител.

Черно море има огромно стратегическо значение като връзка между Европа и Азия. Шест държави – България, Грузия, Румъния, Русия, Турция и Украйна – имат излаз на бреговете му, което осигурява достъп до жизненоважни международни търговски пътища.

В продължение на месеци след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г. Черно море беше фокус на морски бойни действия и атаки срещу търговското корабоплаване, но постепенно военните действия там утихнаха. Руските военни кораби се изтеглиха в пристанищата и под международен натиск спряха да атакуват търговски съдове, превозващи зърно и други хранителни продукти от Украйна. Държави в цяла Африка и части от Близкия изток разчитат на украинските реколти, за да изхранват населението си.

Сегашното нарастване на насилието рязко ограничи търговската активност в Черно море, добавя WSJ. Броят на корабите, влизащи през Босфора, е спаднал с 41% през октомври в сравнение със същия месец на 2025 г., а преминаванията в двете посоки са намалели с 38% за същия период, сочат данни на Global Fishing Watch – неправителствена организация, която проследява морската активност.

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