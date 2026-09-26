Тръмп отхвърли плана на Иран за отваряне на Ормуз

Иран е представил на САЩ 7-дневен план за отваряне на Ормузкия проток при изпълнение на определени условия, но часове по-късно Доналд Тръмп го отхвърли.

За плана съобщи иранският външен министър Абас Арагчи пред журналисти в кулоарите на Общото събрание на ООН. Той каза, че ако условията бъдат изпълнени, протокът ще бъде отворен за корабоплаване "в края на седмия ден и преговорите ще бъдат възобновени“, без да уточни какви са условията, само добави, че те не надхвърлят договореното между двете страни през юни.

Иранските държавни медии обаче съобщиха, че някои от условията са незабавно вдигане на американската военноморска блокада край иранското крайбрежие, освобождаване на всички замразени ирански активи и прекратяване на войната по всички фронтове.

Предложението е предадено на Вашингтон чрез посредник, съобщиха „Ню Йорк Таймс“ и CNN, а представител на Белия дом заяви, че се водят „позитивни и конструктивни разговори чрез посредниците“. Това е станало също в кулоарите на Общото събрание на ООН и това са били първите подобни разговори от месеци насам.

Предложението на Иран обаче е отхвърлено от президента на САЩ Доналд Тръмп, който е заявил пред свои сътрудници, че вероятно ще възобнови бомбардировките след междинните избори за Конгрес през ноември, съобщи в. „Уолстрийт Джърнъл“.

Според информацията от анонимни американски официални представители, Тръмп е казал това в частни разговори със своя екип, добавя изданието.

Тръмп също така публикува в социалната си платформа Truth Social изображение на карта, на която Ормузкият проток е ограден с кръг и обозначен като „Протокът на Тръмп“.