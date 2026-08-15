Гигантско нефтено петно се появи в Ормузкия проток

Гигантско петролно петно ​​с размерите на 40 000 футболни игрища е открито в Ормузкия проток, съобщи BBC. Разливът е започнал, след като Иран атакува кораба Minoan Pioneer в териториалните води на Оман на 3 август. Днес петрол беше изхвърлен на брега на иранския остров Кешм. Експерт на SkyTruth оценява обема на разлетия петрол на над 380 000 литра.

Еколозите предупреждават, че разливът заплашва дивата природа, защитените екосистеми и рибарските общности около Кешм. Островът е дом на мангрови гори, а наблизо има коралови рифове и места за гнездене на ястребовидната костенурка, която е застрашен вид морска костенурка.

Иран отрича да е отговорен за инцидента. Иранските медии първоначално съобщиха, че произходът на замърсяването се разследва, а говорител на иранското външно министерство заяви, че източникът е „чуждестранен кораб с насипни товари“.

Откакто САЩ и Израел започнаха атаките срещу Иран в края на февруари, са били извършени 67 удара по кораби в близост до пролива, показват данни от морската разузнавателна компания Kpler. Кешм е ключова стратегическа база за иранските военни и затова е подложен на засилени американски атаки.

Оман обяви, че 12 километра от бреговата му линия близо до Рас Мадрака са засегнати от нефтен разлив от друг танкер - Caroline Bezengi, който превозващ руски петрол от Новоросийск за Индия. Танкерът заседна поради серия експлозии, чиято причина е неизвестна. OSINT проектът Russian Forces Spotter предполага, че танкерът може да се е натъкнал на мини. Властите са започнали почистване на плажове и са определили места за съхранение на опасни отпадъци.