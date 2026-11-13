Танкер удари пътнически кораб по Мисисипи

Властите в Ню Орлиънс предприеха мащабна спасителна операция след като танкер се сблъска с акостирал на кей пътнически кораб на река Мисисипи. Щат Луизиана мобилизира спасителни екипи за реакция за инцидента по реката, близо до центъра на Ню Орлиънс, при който танкерът за превоз на битум „Atlantic Asphalt“ (IMO: 9798428) се е сблъскал с речния пътнически кораб „American Heritage“, собственост на компанията American Cruise Lines. Според информация от администрацията на пристанището (Port NOLA) инцидентът е станал около 13:30 часа местно време.

New footage out of New Orleans as we speak pic.twitter.com/NaZOJhs2Fz — Jack (@depression2019) 13 ноември 2026 г.

На кораба е имало 129 пътници и членове на екипажа. От общинската администрация потвърждават за редица спасени хора и продължаващи издирвателни операции, докато местната телевизия WDSU съобщава за предварителни и все още неподтвердени данни за най-малко 12 души, озовали се във водите на реката. 32-ма души са получили наранявания, но нито един не е с опасност за живота. Кметицата на Ню Орлиънс Хелена Морено определи това като "истинско чудо за Мисисипи".