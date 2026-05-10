Тече сложна операция по извеждане на хора от кораба с хантавирус

Стотина пътници ще слязат в Тенерифе

10 Май 2026Обновена
Полеви съоръжения се появиха на пристанището в Тенерифе.
Полеви съоръжения се появиха на пристанището в Тенерифе.

Безпрецедентна операция по извеждане на пътници от нидерландския кораб с хантавирус тече на Канарските острови. Тя започна днес сутринта, а подготовката бе в ход от няколко дни. В Тенерифе са директорът на Световната здравна организация (СЗО) Тедрос Гебрейесус, министрите на здравеопазването и на вътрешните работи на Испания Моника Гарсия и Фернандо Гранде - Марласка. Съдът е на котва в океана охраняван, след като местните власти не го пуснаха в самото пристанище на Тенерифе. 

Лайнерът плава със 151 души. 14 от тях са испанци, те слизат първи, след това са останалите пътници. После съдът ще продължи с 30 души екипаж за Нидерландия, където ще бъде дезинфекциран.

Никой от слизащите днес не показва симптоми. Не са открити нови случаи на пасажера повече от седмица. Но представители на властите ги тестват на борда. После хората ще бъдат качени на малки лодки и транспортирани до брега. Чрез затворени автобуси ще бъдат откарани до самолети от различни държави (Канада, Турция, Франция, Великобритания, Ирландия, САЩ), пратени специално, за да ги заведат до родните места. Утре се очаква и самолет от Австралия, като с транспортирането на австралийците операцията ще приключи, а корабът ще отплава.

Слизането на групите става поетапно. Докато трае всичко, няма да бъдат допускани други съдове на сериозно разстояние от луксозния кораб. 

“Според получената информация от експертите, които се качиха на кораба, хигиената и условията са добри. Те не са открили гризачи, така че предаването (на вируса) чрез контакт с гризачи на борда е малко вероятно“, съобщи испанското здравно министерство по обед, след като започна спускането на испанците в лодки по петима.  "С дълъг обектив на камерата можеха да се видят пътници, които се разхождат по палубата на кораба или по прозорците, всички с бели медицински маски за лице. Няколко души седяха на дистанция на малката евакуационна лодка, снимайки и снимайки, докато се приближаваха към сушата, където бяха посрещнати от служители в бели защитни костюми", описа BBC началото на същинската акция.

Организация има не само на пристанището. Десетки специалисти са в готовност в болница в Тенерифе, в случай че някой от кораба се разболее по време на преместването.

Трима пътници починаха през последните 2 седмици. Установен бе хантавирус и се създаде световна паника. Кабо Верде не пусна съда. "Това не е ковид", написа днес в писмо до жителите на Тенерифе шефът на СЗО Гебрейесус, успокоявайки ги и благодарейки за разбирането.

