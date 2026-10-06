Белгийски физик получи Нобел за "призрачните пратеници от Космоса"

Pixabay Нобеловата награда за физика през миналата година беше присъдена на Джон Кларк, Мишел Деворе и Джон М. Мартинис за откритията им, свързани с квантовата механика в електрически вериги.

Белгийският физик Франсис Халзен получи Нобеловата награда за физика за работата си, свързана с изследването на субатомни частици на Южния полюс, съобщи Нобеловият комитет, предава БГНЕС.

"Наградата тази година е посветена на призрачните пратеници от Космоса", заяви генералният секретар на Кралската шведска академия на науките Елън Муунс на пресконференция.

Халзен е отличен "за решаващия му принос към обсерваторията за неутрино IceCube и откриването на високоенергийни неутрино с астрофизичен произход", посочи Нобеловият комитет, цитиран от АФП.

Кралската шведска академия на науките отбеляза, че "визията и научното лидерство" на Халзен са били от основно значение за обсерваторията, която представлява "кубичен километър лед, оборудван със светлинни сензори". Чрез обсерваторията изследователите могат да регистрират неутрино - редки субатомни частици, идващи от „изключително енергоемки процеси в далечната Вселена“.

"Тази Нобелова награда е за гигантски леден куб, разположен на Южния полюс на нашата планета. Леденият куб позволява откриването на неутрино", заяви професор Ева Олсон, член на Нобеловия комитет за физика.

82-годишният Халзен е роден в Тинен, Белгия и е професор в Университета на Уисконсин-Мадисън в САЩ.

Нобеловата награда за физика през миналата година беше присъдена на Джон Кларк, Мишел Деворе и Джон М. Мартинис за откритията им, свързани с квантовата механика в електрически вериги.

Наградата за химия ще бъде обявена в сряда, 7 октомври а тази за литература - в четвъртък, 8 октомври. Сред споменаваните потенциални носители на отличието за литература са аржентинската писателка Саманта Швеблин, американско-антигуанската авторка Джамайка Кинкейд, китайската писателка Цан Сюе, австралийците Джералд Мърнейн и Алексис Райт, американецът Томас Пинчън и мексиканската писателка Кристина Ривера Гарса.

Най-голямо внимание се очаква да привлече Нобеловата награда за мир, която ще бъде обявена в петък, 9 октомври, в Осло. Сред потенциалните лауреати са организацията "Спасете децата" и украинският активист за правата на децата Микола Кулеба, както и суданската мрежа от доброволци Emergency Response Rooms и Комитетът за защита на журналистите.

С наградата за икономика на 12 октомври ще приключи тазгодишният сезон на Нобеловите отличия.