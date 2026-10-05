Изследване на мозъка донесе Нобел за медицина

Изследвания на мозъчната дейност донесоха Нобелова награда за медицина на трима учени. Карл Дайсерот от Станфордския университет в САЩ, Петер Хегеман от Хумболтовия университет в Берлин и Георг Нагел от Баварския университет във Вюрцбург получават отличието за изследвания върху механизмите, чрез които мозъкът контролира активността на отделните нервни клетки. С днешното събитие в Кралския Каролински институт започва Нобеловата седмица, през която ще станат известни и другите лауреати на престижните отличия. Паричната стойност на наградата е 12 милиона шведски крони, или приблизително 1,2 милиона долара. Тя се поделя поравно между тримата лауреати.

Работата, донесла Нобелова награда на тримата учени, е фокусирана върху светлинно активируемите йонни канали и метода, известен като оптогенетика. Техните открития са в основата на оптогенетиката – метод, който позволява на учените да контролират активността на определени нервни клетки с помощта на светлинни импулси. Това дава възможност да се изследва работата на мозъка с много по-голяма прецизност, което отваря вратата за нови методи на диагностика и лечение. Нобеловият комитет подчертава, че разработеният метод вече се използва в лаборатории по целия свят за изследване на механизмите, които стоят зад функционирането на мозъка.

Откритията на Дайсерот, Хегеман и Нагел дават на изследователите инструмент, с който могат да изучават отделни нервни клетки и връзките между тях по начин, който преди е бил невъзможен. Методът има значение не само за фундаменталната наука. Той може да помогне за по-доброто разбиране на заболявания и нарушения, свързани с нервната система, и да отвори път към разработването на нови подходи за тяхното лечение.

Макар и само експериментално, оптогенетиката вече дава добри резултати за възстановяването на част от зрителната функция при хора с тежки дегенеративни заболявания на ретината. Подобни терапии вече са достигнали клинични изпитвания и при някои пациенти са показали функционално подобрение. За заболявания като Паркинсон, епилепсия и депресия оптогенетиката засега остава предимно експериментален инструмент, използван за изследване на мозъчните вериги и разработване на бъдещи терапии.

Във вторник предстои да бъде обявена наградата за физика, в сряда – тази за химия, а в четвъртък – за литература. В петък ще стане известен носителят на Нобеловата награда за мир, а на 12 октомври ще бъде обявена и Нобеловата мемориална награда за икономически науки.