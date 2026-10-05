Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Изследване на мозъка донесе Нобел за медицина

Тази седмица започва раздаването на престижните награди за 2026 г.

Днес, 13:00
Тримата учени вече са уведомени за наградата.
ЕПА/БГНЕС
Тримата учени вече са уведомени за наградата.

Изследвания на мозъчната дейност донесоха Нобелова награда за медицина на трима учени. Карл Дайсерот от Станфордския университет в САЩ, Петер Хегеман от Хумболтовия университет в Берлин и Георг Нагел от Баварския университет във Вюрцбург получават отличието за изследвания върху механизмите, чрез които мозъкът контролира активността на отделните нервни клетки. С днешното събитие в Кралския Каролински институт започва Нобеловата седмица, през която ще станат известни и другите лауреати на престижните отличия. Паричната стойност на наградата е 12 милиона шведски крони, или приблизително 1,2 милиона долара. Тя се поделя поравно между тримата лауреати.

Работата, донесла Нобелова награда на тримата учени, е фокусирана върху светлинно активируемите йонни канали и метода, известен като оптогенетика. Техните открития са в основата на оптогенетиката – метод, който позволява на учените да контролират активността на определени нервни клетки с помощта на светлинни импулси. Това дава възможност да се изследва работата на мозъка с много по-голяма прецизност, което отваря вратата за нови методи на диагностика и лечение. Нобеловият комитет подчертава, че разработеният метод вече се използва в лаборатории по целия свят за изследване на механизмите, които стоят зад функционирането на мозъка.

Откритията на Дайсерот, Хегеман и Нагел дават на изследователите инструмент, с който могат да изучават отделни нервни клетки и връзките между тях по начин, който преди е бил невъзможен. Методът има значение не само за фундаменталната наука. Той може да помогне за по-доброто разбиране на заболявания и нарушения, свързани с нервната система, и да отвори път към разработването на нови подходи за тяхното лечение.

Макар и само експериментално, оптогенетиката вече дава добри резултати за възстановяването на част от зрителната функция при хора с тежки дегенеративни заболявания на ретината. Подобни терапии вече са достигнали клинични изпитвания и при някои пациенти са показали функционално подобрение. За заболявания като Паркинсон, епилепсия и депресия оптогенетиката засега остава предимно експериментален инструмент, използван за изследване на мозъчните вериги и разработване на бъдещи терапии.

Във вторник предстои да бъде обявена наградата за физика, в сряда – тази за химия, а в четвъртък – за литература. В петък ще стане известен носителят на Нобеловата награда за мир, а на 12 октомври ще бъде обявена и Нобеловата мемориална награда за икономически науки.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Нобелова награда за медицина, оптогенетика

Още новини по темата

Откриването на микроРНК донесе Нобел за медицина
07 Окт. 2024

Нобелова награда за учен, работил по генома на неандерталците

03 Окт. 2022

3-ма учени взеха Нобелова награда за медицина
08 Окт. 2019

Връчиха Нобеловата награда за медицина
07 Окт. 2019

ОЩЕ НОВИНИ ОТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Борисов - новият ум на България
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Йотова и Гюров водят парада на партийните сенки
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки