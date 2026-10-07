Нобелът за химия е за разкриването на вековна загадка

Тазгодишната Нобелова награда за химия се присъжда на французина Анри Б. Каган и японеца Кенсо Соаи, за разкриването на вековна загадка - защо в природата се среща само една от двете форми на някои молекули, съобщи Нобеловият комитет. Постижението на двамата учени, приветствено от международни експерти, е от огромно значение за разработването на лекарства и предотвратяването на трагедии в медицината, предава БТА.

Каган и Соаи бяха отличени с престижната награда за усилията си да разкрият загадката на огледалните образи в химичните молекули. „Техните открития са изиграли решаваща роля за химиците, които разработват реакции за производството на фармацевтични продукти", отбелязва Нобеловият комитет в изявление.

Една от областите в тази сфера - асиметричната катализа, вече бе удостоена с награда през 2001 г. Проф. Каган, смятан както във Франция, така и по света за „баща" на този метод, обаче не беше сред наградените. Това предизвика протести от страна на френското Министерство на научните изследвания по онова време, припомня АФП.

Много молекули в живите организми се срещат във версии, които изглеждат еднакво, но не са напълно идентични - подобно на дясната и лявата ръка. Едната огледална форма на химичното вещество карвон, например, мирише на мента, докато другата има аромат на кимион, отбелязва Асошиейтед прес.

Когато разработват лекарства за лечение на заболявания, учените искат да могат да избират коя огледална форма получават. Те искат версията на молекулата, която ще лекува настинка, а не тази, която ще влоши хремата. Тазгодишните нобелови лауреати намират начини да накарат химията да избере една от двете форми, като проектират и манипулират реакциите, за да получат желаната огледална форма.

„Това вероятно е най-впечатляващият експеримент в органичната химия", каза Питър Сомфай, член на Нобеловия комитет по химия. „Като цяло, революционните открития на Анри Каган и Кенсо Соаи преобразиха нашето разбиране за молекулярната хиралност - как тя се създава, усилва и предава", допълва той. Думата „хиралност" произлиза от гръцката дума за „ръка".

През 80-те години на миналия век работата на Каган показва, че може би съществува начин да се проектират реакции, които да произвеждат една форма на молекулата за сметка на другата. Години по-късно Соаи успява да превърне тази мечта в реалност. Той създава първата в историята химична реакция, която произвежда само един от огледалните образи на молекулата. „Освен самия живот, никой досега не беше постигал това", се посочва в прессъобщението на сайта Nobelprize.org.

„Лекарствата, с които разполагаме днес, не биха били възможни без тази химия", отбелязва Ригоберто Ернандес, президент на Американското дружество на химиците. От момента на публикуването на трудовете на Соаи и Каган са минали повече от 30 и 40 години. Това показва, че техните открития са издържали изпитанието на времето и са предоставили огромен брой инструменти на хиляди други химици, фармацевти и други специалисти в областта на химическата промишленост.

Откритията на Нобеловите лауреати са от жизненоважно значение за фармацията. При много лекарства биологична активност притежава само един от двата огледални изомера, а вторият може да бъде по-малко активен или да има друго действие. Така например се стига до трагедията с лекарството талидомид през 50-те години на миналия век, когато то е усилено препоръчвано на бременни жени, а причинява тежки малформации на плода, тъй като всъщност се оказва комбинация от два изомера – чист и токсичен. Дори изолиран от токсичния, чистият изомер на това лекарство пак не е приложим, тъй като в тялото отново се превръща в токсичния си двойник.