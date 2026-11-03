Два хеликоптера се сблъскаха под Еверест

Мъж загина при сблъсък на два малки хеликоптера, опитващи се да кацнат в района под връх Еверест в Непал, съобщи местната полиция. Подобни летателни апарати се използват често в хималайската страна за превоз на туристи, алпинисти и провизии, но също и за провеждане на спасителни операции.

"Чужденец загина на място, а друго лице е откарано в болница", каза Набин Раджа Будхатоки, който е началник на полицията в окръг Солукхумбу в източната част на Непал.

Загиналият бил индийски гражданин, а раненият - новозеландски.

Хеликоптерите били експлоатирани от две частни компании – „Фиштейл Еър“ и „Дайнъсти Еър“. От „Фиштейл Еър“ съобщиха, че техният летателен апарат превозвал пътници, евакуирани от района на Еверест. Уточнява се, че намиращите се на борда индиец и новозеландец били туристи. Представител на „Дайнъсти Еър“ заяви, че техният хеликоптер превозвал единствено товари.

Хиляди алпинисти и други туристи пристигат всяка година в Непал, където се намират осем от 14-те най-високи планински върхове на планетата.