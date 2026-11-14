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Финландия има "най-щастливия паспорт" в света

България е на 84-то място в класацията за щастие - и на предпоследно в ЕС

Днес, 10:20
GlobalCitizenSolutions.com

Финландия заема първо място в новата международна класация за "най-щастливите паспорти" в света - Happy Passports Index 2026. Индексът е разработен от Global Citizen Solutions и обхваща 50 държави от 6 континента. Изследването разглежда не само възможностите за международни пътувания, които предоставя един паспорт, но и условията за живот на неговите притежатели.

Оценяването се основава на четири основни показателя: благосъстояние; свобода в собствената държава; международна мобилност; благосъстояние в икономически план, здраве и сигурност. Всеки от четирите компонента формира 25% от крайната оценка.

Финландия събира най-много точки - 93,2 от максималните 100. Челната тройка допълват Исландия с 92,4 т. и Дания с 92,1 т.

Показателят за благосъстояние отчита удовлетвореността на хората от живота им. Свободата включва възможността за самостоятелно вземане на житейски решения и наличието на граждански права. Международната мобилност се измерва чрез достъпа до други държави с националния паспорт. А последният компонент обхваща доходите, продължителността на живота в добро здраве и равнището на сигурност.

Останалите местата в Топ 10 заемат последователно Норвегия (89,3), Швейцария (88,3), Швеция (88,2), Нидерландия (86,2), Нова Зеландия (84,4), Австрия (83,8) и Сингапур (82,8). Така осем от първите десет позиции са за европейски държави, включително първите седем.

Отделно анализаторите от Global Citizen Solutions разглеждат нивото на щастие в Европейския съюз. Средният индекс за 27-те държави членки е 6,625, като 14 от страните го надвишават, а 13 са под него - включително България. Нашата страна всъщност заема предпоследното 26-о място с резултат 5,703, който ни отрежда и 84-та позиция в световен мащаб. Зад нас от ЕС е само Гърция с 5,697, а начело отново е Финландия - със 7,764.

Първото място на Финландия съвпада и с резултата от световния доклад за щастието за 2026 г. (World Happiness Report), в който страната е обявена за най-щастливата в света за девета поредна година. В него Исландия и Дания също заемат съответно второ и трето място, припомня БГНЕС.

Според Global Citizen Solutions силният паспорт сам по себе си не гарантира по-висока удовлетвореност от живота. Той обаче разширява възможностите на притежателите си да пътуват, учат, работят и живеят в други държави.

Авторите на индекса подчертават, че оценките се отнасят до държавите и тяхното население, а не представляват индивидуална оценка за щастието на всеки притежател на съответния паспорт.

Резултатите показват, че най-високите позиции се заемат предимно от държави, които съчетават висока удовлетвореност от живота, граждански свободи, добри условия на живот и широки възможности за международна мобилност. 

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