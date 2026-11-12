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МВР възобновява издаването на 10-годишни международни паспорти

Днес, 17:20
БГНЕС

От 13 ноември 2026 г. МВР възобновява приемането на заявления за издаване на български паспорти с 10-годишна валидност. Гражданите пак ще могат да подават документи и за трите вида услуги – обикновена, бърза и експресна, във всички звена на дирекция „Български документи за самоличност“ към МВР.

Приемът на заявления за 48-страничните паспорти с 10-годишна валидност беше спрян от 27 август 2026 г. Причината, посочена от МВР тогава, беше неочаквано големият интерес към новия документ. От началото на издаването му броят на произведените паспорти надхвърлил повече от четири пъти предварителните прогнози, направени още през 2018 г. при подготовката на системата за ново поколение български лични документи.

Проблемът беше свързан и със забавяне на доставките на необходимите бланки. При изслушване в парламентарна комисия в началото на септември от МВР обясниха, че затруднения с доставките има още от юни, а фирмата доставчик е поела ангажимент те да бъдат възстановени до края на септември.

През периода на ограничението гражданите можеха да подават заявления за паспорти с петгодишна валидност. На хората, които вече бяха заявили и платили за 10-годишен паспорт, беше предвидено да бъде издаден документ с петгодишен срок, като разликата в таксата подлежи на възстановяване.

Новият паспорт с 10-годишна валидност започна да се издава на 27 април 2026 г. с въвеждането на новото поколение български лични документи. Той е предназначен за пълнолетни граждани, докато за лицата под 18 години срокът на валидност остава пет години.

Такси за издаване на паспорт с 10-годишна валидност:

- За лица на възраст от 18 до 70 години:

Обикновена услуга (до 30 дни) – 29 евро.
Бърза услуга (до 3 работни дни) – 58 евро.
Експресна услуга (до 8 работни часа) – 145 евро.
- За лица над 70-годишна възраст:

Обикновена услуга – 7 евро.
Бърза услуга – 14 евро.
Експресна услуга – 35 евро.

- За лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50% и над 50%:

Обикновена услуга – 2 евро.
Бърза услуга – 4 евро.
Експресна услуга – 10 евро.
С възобновяването на приема гражданите отново ще могат да избират между 5-годишен и 10-годишен срок на валидност на паспорта.

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