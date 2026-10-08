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От 1 ноември се подават декларации "Живот" за пенсия в чужбина

Това е ново изискване за хора, които получават пари в САЩ, Австралия и др.

Днес, 11:12
Pexels

От 1 ноември 2026 г. започва да тече срокът, в който лицата, които получават българска пенсия в чужбина, трябва да подадат декларация "Живот", напомни Националният осигурителен институт. Това изискване важи за хората, които живеят в държава извън ЕС, и с която България няма международен договор за социална сигурност. Сред тях има и големи диаспори като САЩ, Австралия и др. Декларациите се подават до края на годината, за да може хората да получават пенсиите си и догодина.

Целта на декларацията е да установи дали няма починали пенсионери, за които все още се изплащат пенсии. Тя се подава всяко година между 1 ноември до 31 декември. В същия период пенсионерът трябва да се яви лично пред консулска служба или друг официален компетентен орган в държавата по местоживеене, който да завери декларацията.

Заверената декларация се адресира до териториалното поделение на НОИ, което изплаща пенсията. Тя може да бъде подадена лично или чрез упълномощено лице, както и да бъде изпратена в оригинал чрез пощенски оператор. Възможно е подаването да стане и по електронен път чрез Услуга 52 "Подаване на декларация за продължаване получаването на пенсия от Република България", достъпна с КЕП или ПИК на НОИ на Единния портал за електронни услуги на институцията.

На интернет страницата на НОИ са налични двуезични формуляри на декларацията на следните езици: английски, испански, френски, немски, италиански и турски. Те могат да бъдат изтеглени от рубрика „Формуляри“, „Формуляри на декларации за изплащане на българска пенсия – за държави, за които не се прилагат регламенти и международни договори“.

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декларация живот

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