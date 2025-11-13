НОИ напомни за декларация "живот" на пенсионерите извън ЕС

НОИ напомни днес на хората, получаващи българска пенсия в държави извън ЕС, че имат ново задължение - да представят т.нар. "декларация живот". Документът, с който се заявява, че получателят е жив и иска да продължи да получава пенсия, ще се подава всяка календарна година в периода от 1 ноември до 31 декември. Промените бяха приети наскоро, но изискването важи и за тази година, като срокът отново е до 31 декември 2025 г.

Новата декларация трябва да се подава от хора, получаващи българска пенсия в държави извън ЕС и такива, с които нямаме международни договори и споразумения за социална сигурност. Документът трябва да е заверен от консулска служба или друг официален орган. Декларацията живот може да се подаде лично, в оригинал чрез пощенски оператор или чрез упълномощено лице. Възможно е подаване и по електронен път с квалифициран електронен подпис (КЕП) или с персонален идентификационен код (ПИК), издаден от Националния осигурителен институт или от Националната агенция за приходите.

Процедурата не се прилага за хората, които получават българските си пенсии в Турция по линия на споразумението между двете страни, тъй като в него е предвиден отделен ред. Изселниците ни получават пенсиите си чрез турския осигурителен институт и са задължени да изпращат в България декларация "живот" два пъти годишно – през месец януари и месец юли на всяка календарна година. Представянето става само в териториално поделение на НОИ – София-град на адрес: София, бул. „Александър Стамболийски“ № 62-64. За другите живеещи в Турция обаче, чиито пенсии са извън споразумението, ще важи новата процедура с подаване на декларация веднъж годишно.

На сайта на НОИ са публикувани международните договори и споразумения, които са в сила в момента. Те са с Бразилия, Албания, Босна и Херцеговина, Украйна, Русия, Корея, Молдова, Израел, Канада, Квебек, Република Северна Македония, Сърбия, Черна гора, Тунис, Азербайджан, и, както стана дума, с Турция. Липсват държави с немалка диаспора като САЩ и Австралия.