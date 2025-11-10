Прокуратурата протестира присъдата на полицаите, обвинени за ескорт на порше

Прокуратурата светкавично протестира оправдателната присъда на полицаите, които бяха пратени на съд за това, че не са оказали помощ при катастрофа и са ескортирали пияния шофьор Димитър Любенов, причинил инцидент с един загинал и двама ранени на околовръстното в София. Присъдата е четена в края на миналата седмица от Софийския градски съд. Тя не е окончателна и предстоят още две инстанции.

Софийската градска прокуратура съобщи днес, че обявената присъда е необоснована и постановена в нарушение на материалния и процесуалния закон. "Крайният извод на съда, че деянията не съставляват престъпления, не намира подкрепа в събрания по делото доказателствен материал", твърди обвинението. И настоява апелативният съд да подложи на собствен внимателен анализ доказателствата и средствата за тяхното установяване, да отмени присъдата на СГС и да постанови нова присъда, с която да признае подсъдимите за виновни.

Засега мотивите на съдия Снежина Колева не са ясни. В петък съдебният състав е чел присъдата, без да коментира нищо. "По делото няма достатъчно доказателства в подкрепа на обвинителната теза", коментираха лаконично от съда пред "Сега" вчера. Пълните мотиви към съдебния акт ще бъдат изготвени в срок, увериха от съда.

В края на 2022 г. държавното обвинение привлече към наказателна отговорност полицейските служители Любка Гечева и Георги Малински от столичното 6-о Районно управление.

Прокуратурата твърди, че Малински е приел подкуп от 200 лева, за да не упражни контрол, след като на кръстовището на ул. "Александър Пушкин" и бул. "Никола Петков" е спрял за проверка водача Димитър Любенов, който управлявал поршето си след употреба на алкохол.

Вследствие на това е настъпило пътнотранспортно произшествие. Полицаят е обвинен и че не е помогнал на пострадалите в катастрофата, като не е уведомил дежурната част на 06 РУ-СДВР за настъпило ПТП и бърза помощ.

Полицайката Любка Гечева също е обвинена, че заради неизпълнение на служебните ѝ задължения са настъпили значителни вредни последици, каквото е пътнотранспортното произшествие.

Изначално беше ясно, че обвинението за подкуп ще "излезе" много трудно.

На 25 септември 2022 г. Любенов се блъсна с поршето си във форд, като в катастрофата загина френски гражданин, а други двама бяха ранени. Той е шофирал след употреба на алкохол и наркотици. Мъжът заяви пред разследващите, че преди катастрофата бил спрян от полицаи, на които е дал 200 лв. подкуп, за да го придружат като ескорт. Бившият вътрешен министър Иван Демерджиев потвърди, че патрул с двама служители на МВР се е движил зад автомобила на Любенов. След като гръмна скандалът, двамата полицаи бяха уволнени от МВР.

РАЗПИТ

Делото за катастрофата още виси на първа инстанция. Според прокуратурата Любенов е карал със 195 км/ч при ограничение от 80 км/ч, след употреба на кокаин и с 1,73 промила алкохол в кръвта.

Любенов днес беше разпитан от градския съд и обясни, че катастрофата станала, защото писал СМС на жена си, за да разбере дали се е прибрала и дали се е чула с детегледачката. "Не внимавах за 4-5 секунди, това е причината за катастрофата", каза Любенов пред съда, цитиран от БТА. Любенов посочи, че в колата е нямало стойка за телефон, затова го държал в ръка. "Не съм бил толкова неадекватен, колкото се твърди. Разсеях се за 4-5 секунди с телефона. Бях употребил алкохол, наркотици не", заяви подсъдимият.

Той разказа, че във въпросната нощ бил на заведение с приятели, поръчал си "Дринк енд драйв", но той закъснял и затова тръгнал сам. "Съзнателно никога не съм употребявал наркотици, единствено ако са ми сложили нещо в питието", допълни Любенов.

В разказа си той обясни, че карал с около 80-90 км/ч. "Когато съм си погледнал телефона, явно съм си отпуснал несъзнателно крака и за тези секунди съм вдигнал 140 км/ч. Не съм поддържал тази скорост", каза Любенов.

По неговите думи полицаите са му казали, че ще го придружат, за да е по-сигурно, като не си спомни кой от служителите на МВР му го е предложил. Не си спомни и да им е давал нещо.