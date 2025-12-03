Медия без
18 г. затвор получи шофьорът на поршето, убил французин

Димитър Любенов остава без книжка до края на живота си, реши още първата инстанция

Днес, 15:25
Архивна снимка на Димитър Любенов в съда.
БГНЕС
Димитър Любенов получи на първа инстанция 18 години затвор за катастрофата с един загинал френски гражданин и двама ранени на околовръстното в София, която стана на 25 септември 2022 г. 

Съдът прие, че Любенов е карал след употреба на алкохол и кокаин и умишлено причинил смъртта на френския гражданин и телесни повреди на съпругата му и шофьора. Петорният съдебен състав определи деянието като особено тежък случай и отне завинаги книжката на осъдения.

Според обвинението Любенов е карал поршето си със 195 км/ч при ограничение от 80 км/ч, след употреба на кокаин и с 1,73 промила алкохол в кръвта.

Защитата на Любенов веднага обяви, че ще обжалва присъдата.

На 11 ноември Любенов беше разпитан от градския съд и обясни, че катастрофата станала, защото писал СМС на жена си, за да разбере дали се е прибрала и дали се е чула с детегледачката. "Не внимавах за 4-5 секунди, това е причината за катастрофата", каза Любенов пред съда тогава. "Не съм бил толкова неадекватен, колкото се твърди. Разсеях се за 4-5 секунди с телефона. Бях употребил алкохол, наркотици не", заяви подсъдимият. "Съзнателно никога не съм употребявал наркотици, единствено ако са ми сложили нещо в питието", допълни Любенов.

Случаят нашумя и заради разкритията, че двама полицаи са го ескортирали, след като са го спрели за проверка.

По неговите думи полицаите са му казали, че ще го придружат, за да е по-сигурно, като не си спомни кой от служителите на МВР му го е предложил. Не си спомни и да им е давал нещо.

Преди месец двамата бивши служители на МВР бяха оправдани по делото, че не са оказали помощ при катастрофа и са ескортирали пияния шофьор Димитър Любенов, причинил инцидента. Прокуратурата веднага обяви, че ще протестира това решение на съда.

