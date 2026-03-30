НОИ възстановява прекъснати пенсии на българи в чужбина

Българските пенсионери в чужбина ще могат да възстановят прекъснатите си пенсии, ако не са подали навреме декларация "живот", съобщи Националният осигурителен институт. Миналата година влезе нова разпоредба, с която се въведе задължение пенсионерите в държави извън ЕС да подават ежегодно т.нар. декларация "Живот" – удостоверение, заверено от местно длъжностно лице, въз основа на което лицата могат да продължат да получват пенсиите си. Първото подаване на декларации трябваше да стане до края на 2025 г. При липса на декларация пенсията автоматично се спира. От института не посочват колко хора са засегнати от промяната.

Целта на тази мярка беше да се спрат пенсиите на починалите хора, които продължават да се изплащат, защото до България не идва информация, че получателите са починали. Това обаче не означава, че хората, които не са успели да подадат декларация, завинаги губят пенсията си. Те могат да я подадат по всяко време и да възстановят плащанията, като НОИ ще им ги изплати със задна дата, но в рамките на 3-годишен давностен срок. НОИ призовава всички засегнати да не отлагат подаването на декларацията. Колкото по-рано бъде получен документът, толкова по-бързо ще бъде възстановено изплащането на пенсията, посочват оттам.

За пенсионерите живеещи в Турция, чиито български пенсии се изплащат чрез турския осигурителен институт SGK по Споразумението от 1 март 1999 г., се прилага различен ред: Декларация „Живот“ се подава два пъти годишно — през януари и юли, само до териториалното поделение на НОИ – София град, бул. „Александър Стамболийски“ № 62–64. Живеещите в Турция, които не получават българска пенсия по това споразумение, подават декларацията до поделението на НОИ в България, откъдето се изплаща пенсията.

Как се подават декларациите е описано на сайта на НОИ, като са посочени и линкове към необходимите документи.