МВР арестува шефа на пощата за Кърджалийска област за изборни заплахи

Арестуван е шефът на пощенската станция за Кърджалийска област. Това обяви в пост във "Фейсбук" главният секретар на МВР Георги Кандев.

"От събраната информация става ясно, че той е заплашвал и убеждавал служители на хуманитарна организация да обясняват на получаващи хранителни помощи в кърджалийското село Бенковски, че хранителните продукти се дават от определена партия, за която трябва да гласуват на предстоящите избори на 19 април", пише той.

В хода на бързото производство били разпитани трима души. "Двама от тях пред съдия. Задържан е ръководителят на Областната пощенска станция - гр. Кърджали", добавя Кандев.

В момента в цялата страна тече раздаване на хранителни пакети на над 530 000 социалнослаби, но те не са от никоя партия, а от Европейския социален фонд, т.е. купуват се с европари. Хранителните пакети се раздават от БЧК във временни пунктове. Точно за такъв тип притискане на бедни хора като засечения в Кърджали, говори от самото си влизане в кабинета социалният министър Хасан Адемов. Дотук е ставало дума за заплахи, че се спират помощи или се дават негодни дърва, ако човек гласува другояче. Вече се обещавало и записване в програми за заетост, ако безрботните гласуват "правилно".

Затова министърът непрекъснато призовава хората да подават сигнали, ако имат информация за подобни случаи, до социалното министерство, Агенцията за социално подпомагане и Агенцията по заетостта.

Само часове по-рано Кандев обяви, че купувачи на гласове са в листите на политически партии като кандидат-депутати на неизбираеми места само за да се сдобият с имунитет. Той обяви това в интервю за Радио "Свободна Европа"

Този имунитет затруднява много работата на МВР при разследването на купуването на гласове, заяви той. Веднага след това Кандев каза, че все пак службите имат необходимия инструментариум да се работи и по тези лица. "Затова искам да уверя хората, че всеки, който е нарушил закона, не трябва да е спокоен", заяви още главният секретар на вътрешното министерство.

Кандев обяви и, че има и практика за купуване на гласове срещу храна. Той разказа за случай в бедния край в Монтанско, при който е получен сигнал купен глас срещу 10 кокошки. МВР проверило сигнала, оказал се неистински, но преписката все пак била докладвана в прокуратурата.

Кандев обясни, че схемите за купуване били класически, с използване на стотници и десетници. Стотниците възлагали на десетниците колко гласа трябва да купят. Обичайно в последните избори плащанията били не преди, а след изборите. Главният секретар на МВР заяви, че паричните потоци били тръгнали вече, но всичко се наблюдавало от службите и МВР и Кандев обеща, че скоро щяло да има резултати и реализации.