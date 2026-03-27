В неделя сутрин минаваме към лятното часово време

Ще има доста промени и в разписанието на влаковете за неделя

27 Март 2026Обновена
Лятното часово време тази година ще остане в сила до 24 октомври и през нощта срещу 25 октомври 2026 година се връщаме към астрономическото време, когато часовниците се превъртат отново с 1 час назад.
На 29 март 2026 година (неделя) точно в 03:00 часа сутринта преминаваме към лятното часово време, което означава, че трябва да преместим стрелките на часовниците с час напред. Промяната е свързана с решение на Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз от 19 март 2001 година. 

През 2018 г. Европейският съюз започна инициатива, за да се реши дали да продължи смяната на часовото време, или да се остане само едно, припомня БНТ. Повечето държави заеха позиция да се спре със смяната на часовото време заради негативните отражения върху организма. Заради пандемията от коронавируса обаче, дискусиите бяха прекратени.

За да се спре със смяната на времето, страните от ЕС трябва да синхронизират избора си и да има консенсус на кое часово време ще се премине за постоянно. Редица държави по света вече са се отказали от смяната на часовото време, сред тях са Турция, Русия, Перу.

Причината за отхвърляне на промяната е, че биологичният ни часовник има нужда от адаптация и понякога това отнема по една-две седмици. През това време много хора чувстват умора, главоболие, разсеяност, отпадналост и други неприятни ефекти върху организма.

Как се променя разписанието на влаковете

Доста промени в разписанието на влаковете трябва да се направят заради преминаването към лятното часово време, съобщи БДЖ. Някои влакове ще пристигнат по-късно, без да има промяна в началния им час – това са нощните бързи влакове между София и Бургас и между София и Варна. Други на 29 март ще тръгнат по-късно от началната си гара. Сред тях са международният бърз влак от Истанбул за Пловдив, който ще замине с 60 минути по-късно от Капъкуле, т.е. в 04:30 ч.; бързият 2637 от Варна з Добрич, който ще тръгне с 20 минути по-късно от Варна, т.е. в 06:05 ч. и три пътнически влака в ранните часове.

Има и влакове, които ще тръгнат по-рано от началната си гара на 29 март:

  • Бързият влак № 1620 от Пловдив за София, ще замине с 55 минути по-рано от гара Пловдив, т.е. в 06:00 ч.;
  • Пътническият влак № 10120 от Септември за Банкя, ще тръгне с 60 минути по-рано от гара Септември, т.е. в 02:50 ч.;
  • Пътническият влак № 20161 от Шумен за Варна, ще потегли с 25 минути по-рано от гара Шумен, т.е. в 05:20 ч.;
  • Пътническият влак № 30151 от Карнобат за Варна, ще тръгне с 60 минути по-рано от гара Карнобат, т.е. в 02:45 ч.;
  • Крайградският пътнически влак № 20200 от Мездра за София, ще замине с 60 минути по-рано от гара Мездра, т.е. в 02:15 ч.;
  • Крайградският пътнически влак № 20202 от Мездра за София, ще тръгне с 60 минути по-рано от гара Мездра, т.е. в 04:00 ч.;
  • Крайградският пътнически влак № 24220 от Троян за Левски, ще замине с 60 минути по-рано от гара Троян, т.е. в 02:50 ч.

Тези промени ще засегнат и други влакове, които се движат в сутрешните часове в интервала между 05:00 ч. и 07:00 ч.

Още новини по темата

България премина към лятно часово време
29 Март 2026

Американският Сенат не успя да наложи лятното часово време
29 Окт. 2025

Преминахме към лятно часово време
30 Март 2025

Над 4 милиона европейци са против смяната на времето
28 Март 2025

Лятното часово време в Европа няма да се премахне
14 Март 2025

Тази нощ преместихме стрелките с един час напред
31 Март 2024

Тази нощ местим стрелките на часовника час напред
25 Март 2023

Върнахме часовниците с час назад
30 Окт. 2022

На 27 март България преминава към лятно часово време
26 Март 2022

В неделя стрелката на часовника се мести с час напред
26 Март 2021

Евродепутати гласуваха лятното време да отпадне през 2021 г.
05 Март 2019

Ще продължим да сменяме времето поне до 2021 г.

28 Ноем. 2018

Евросъюзът е разделен за премахването на лятното часово време от 2019 г.
29 Окт. 2018

48% от българите предпочитат зимното часово време, сочи анкета
11 Окт. 2018

