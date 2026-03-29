България премина към лятно часово време

Днес, 06:02

Тази сутрин в 03:00 ч. преминахме към лятно часово време и часовниците бяха преместени с час напред.

Лятното часово време се въвежда в изпълнение на Директива 2000/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 19 януари 2001 г.

През 2018 г. беше представено предложение за прекратяване на смяната на часовото време два пъти годишно в Европейския съюз, но окончателно решение все още не е взето. 

За да се спре със смяната на времето, страните от ЕС трябва да синхронизират избора си и да има консенсус на кое часово време ще се премине за постоянно. Редица държави по света вече са се отказали от смяната на часовото време, сред тях са Турция, Русия, Перу.

Лятното часово време тази година ще остане в сила до 24 октомври и през нощта срещу 25 октомври 2026 година се връщаме към астрономическото време, когато часовниците се превъртат отново с 1 час назад.

 

