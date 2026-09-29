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САЩ стартираха единен портал за държавните услуги

29 Септ. 2026

Администрацията на президента Доналд Тръмп представи America.gov – нова платформа, която трябва да се превърне в единна дигитална входна точка към федералните услуги и информация в САЩ. Според администрацията America.gov обединява информация от десетки хиляди правителствени интернет страници.

Платформата използва изкуствен интелект, за да позволява на гражданите да описват на обикновен език какво им е необходимо, вместо да търсят в множество отделни сайтове на федерални агенции.

На представянето във Вашингтон Тръмп заяви, че целта е американците да имат „една входна врата“ към федералното правителство, вместо да преминават през хиляди сайтове и формуляри. Сред посочените приложения са търсене на федерални работни места, информация за Medicare, услуги за ветерани, промяна на адрес, паспорти и други административни процедури.

В същия ден президентът подписа изпълнителна заповед, с която от федералните агенции се иска да интегрират публичните си услуги с America.gov възможно най-скоро. Управлението на платформата е възложено на Администрацията за общи услуги (GSA), като се предвижда използването на Login.gov за единна идентификация на потребителите.

Платформата обаче все още не може да извършва всички административни процедури директно. В първата си версия тя основно предоставя информация и насочва потребителите към съответните услуги. Администрацията планира постепенно да добавя възможности за реално подаване на заявления и изпълнение на процедури. 

Проектът е част от по-широка политика за дигитализация и използване на изкуствен интелект във федералната администрация. Още през август Белият дом обяви политика за разширяване на Login.gov като универсална система за вход към публичните услуги, така че гражданите да не се налага многократно да създават профили и да доказват самоличността си при различни държавни услуги.

Платформата е обявена като безплатна и без реклами. 

Създаването на America.gov е част от ускореното въвеждане на изкуствен интелект във федералното управление. През септември GSA вече разшири програмата си за достъп на федералните агенции до различни AI системи, включително ChatGPT, Gemini и Grok.

Така САЩ преминават към модел, при който гражданинът постепенно може да започва взаимодействието си с държавата не от конкретно ведомство, а от единен AI-базиран портал, който намира необходимата услуга и го насочва към съответната процедура.

 

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