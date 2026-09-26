Тръмп облекчи екостандартите за автомобилите

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че променя строгите екологични регулации за икономичност на горивата и вредни емисии, въведени от предишната администрация. Според него тези регулации са принуждавали автомобилните производители да преминават към производство на електромобили. Тръмп представи тази си стъпка като защита на американската автомобилна индустрия, работните места и купувачите на традиционни американски автомобили с двигатели с вътрешно горене.

Американския президент не пропусна да разкритикува предшественика си Джо Байдън и бившия министър на транспорта в администрацията на Байдън Пийт Бутиджидж. „Демократите“ струваха на нашите велики автомобилни производители милиарди долари, принудиха американците да купуват коли, които никога не са искали, и пропиляха милиарди за „Чарджъри“, които така и не бяха произведени, написа Тръмп.

Тръмп добави, че занижените екостандарти ще доведат до "по-ниски цени, които ще спестят на семействата хиляди при покупката на нова, красива и безопасна кола — далеч по-добра от „екологичните чудовища“, които произвеждахме досега. Всеки производител — от „Дженерал Мотърс“ през „Форд“ до „Стелантис“ — ми се обади с желание да произвежда тук, и сега вече може!" "Заводите се завръщат, а работните места се връщат в Мичиган, Охайо, Индиана, Южна Каролина", добави Тръмп.