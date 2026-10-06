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Тръмп предложи на Путин помощ заради чумата

Разглеждаме въпроса много сериозно, заяви американският президент

Днес, 06:52
Руски експерт взима проби на терен по време на изследванията за разпространение на чума в Иркутск.
Иркутски инстиут за борба с чумата
Руски експерт взима проби на терен по време на изследванията за разпространение на чума в Иркутск.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предложи помощ на руския лидер Владимир Путин за овладяване на предполагаемото огнище на смъртоносна, предаваща се по въздуха чума в Сибир. Над 200 души са под лекарско наблюдение, а четири болници са затворени за триседмична карантина в Иркутск след смъртта на Дария Шипилова.

В края на миналата седмица беше съобщено, че 28-годишната лаборантка се е разболяла, след като случайно е счупила епруветка, съдържаща бактерии на чума, в сибирски изследователски институт. Тя е прекарала няколко дни в болница, преди да почине от "пневмония с неизвестен произход" по данни на руските власти.

Около 60 нейни колеги обаче остават изолирани в института поради опасения, че Шипилова може да се е заразила и починала от белодробна чума. Въпреки това официални лица в Москва се стремят да омаловажат риска от масово разпространение.

В изказване от понеделник Тръмп заяви, че САЩ ще "помогнат" на Русия да се справи с огнището на болестта, заявявайки: "Разглеждаме въпроса много сериозно. Току-що научихме за това. Наричат ​​го пневмония. А пневмонията... знаете, преди години тя се лекуваше по-лесно. Микробите и бактериите са станали непропорционално по-устойчиви, но ние ще им помогнем."

Руският здравен регулатор твърди, че при разширените изследвания не са открити микроорганизми, свързани с работата на Шипилова, и отрича да е имало инцидент в института. Въпреки това Алексей Циденов, ръководител на съседната република Бурятия, първоначално потвърди, че тя е починала от чума, но по-късно заяви, че тя само "вероятно" може да е била заразена с болестта.

Властите отмениха публичните събития в Иркутск, а правоприлагащите органи според съобщенията са започнали наказателно разследване за нарушения на изискванията за безопасност на здравето. На фона на медийния шум регионалният губернатор Игор Кобзев определи ситуацията като "стабилна".

Междувременно Марко Рубио заяви в понеделник, че Вашингтон "следи и наблюдава ситуацията отблизо". Държавният секретар подчерта, че макар подобно предполагаемо огнище да може да "се разпространи бързо", няма непосредствен повод за безпокойство, най-вече защото няма директни търговски полети между САЩ и Русия.

Съседни държави, сред които Казахстан, Киргизстан и Монголия, затегнаха здравния контрол по границите си заради предполагаемото огнище на заразата. Има съобщения, че запасите от лекарства за лечение на болестта в региона се изчерпват, което кара уплашените жители да се тълпят пред аптеките и медицинските центрове с настояване за медикаменти.

В единствения си коментар по случая от Кремъл заявиха, че обществеността трябва да се доверява единствено на информацията, идваща от официалните здравни власти. "Човек трябва да се опира на официалните изявления на "Роспотребнадзор", вместо да се вслушва в различни слухове и спекулации", заяви говорителят на Путин Дмитрий Песков.

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Ключови думи:

Доналд Тръмп, Владимир Путин, чума

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