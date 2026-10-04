САЩ следят отблизо огнището на чума в Русия

Телеграм Болниците в Иркутск са поставени под карантина заради съмнения за чума

САЩ също следят отблизо ситуацията с чумата в Русия, съобщава Axios.

„Администрацията на Тръмп е информирана за огнището, следи ситуацията и обмисля възможни действия“, заяви говорител на Белия дом.

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„Към момента ситуацията се следи непрекъснато въз основа на официални данни от компетентните органи на Руската федерация и Световната здравна организация. По-конкретно се анализира информация относно лабораторното потвърждаване на диагнозата, вероятните източници и пътища на предаване, придвижването на пациента и лицата, с които той е бил в контакт,” посочва пресслужбата на Комитета за санитарно-епидемиологично благополучие и обществено здраве. Впечатляващото е, че Узбекистан и Русия даже нямат обща граница.

Няколко болници в Иркутск са поставени под триседмична карантина заради случая на чума. Това са градските клинични болници № 1, 3 и 10, градската детска клинична болница "Ивано-Матренинска", както и в най-малко един родилен дом, съобщи Телеграм каналът “Хората на Байкал" ("Люди Байкала").

Градските клинични болници № 1, 3 и 10 потвърдиха пред „Осторожно медиа“, че е въведена карантина. Персоналът на болница № 10 съобщи на журналистите, че ограниченията важат за всички градски болници, макар да не можаха да уточнят колко дълго ще останат в сила. Информацията относно болница „Ивано-Матренинская“ беше противоречива: при първоначално обаждане наличието на карантина беше отречено, докато при последващо – потвърдено.

“Лекарите вече открито говорят за чума. На семейството на една от родилките лекарите също са казали, че причината е чума. В същото време в документите, постъпващи в медицинските заведения, чумата не фигурира,” твърди събеседникът на "Хората на Байкал".

Паниката в района започна след смъртта на 28-годишната лаборантка в Иркутския противочумен институт в град Шелехов Дария Шипилова, която счупила епруветка с причинител на белодробна чума и три дни по-късно починала.

Locations of the lab and the three hospitals now reported (by Moscow Times) to be quarantined: pic.twitter.com/OkeP0WXmWJ — Irkutsk Live (@irkutskplague) 4 октомври 2026 г.

Режим на носене на предпазни маски е въведен в Иркутския алуминиев завод (ИркАЗ) в град Шелехов, Източен Сибир, след съобщения за смъртен случай от предполагаема чума в региона.

Засега мярката в ИркАЗ се отнася единствено до служителите на предприятието. Руските санитарни власти провеждат противоепидемични мероприятия, а контактните лица са поставени под медицинско наблюдение. Всички близо 200 установени контактни лица се намират под медицинско наблюдение. Според публикации на руски медии част от контактните лица са хоспитализирани за наблюдение и профилактика. Точният брой на настанените в болница се различава в отделните публикации.

Директорът на Иркутския алуминиев завод Артьом Фоминих съобщи на 4 октомври, че маските са въведени като превантивна мярка. По думите му в Шелехов се разпространяват множество слухове и противоречива информация, затова той призова служителите и жителите да се доверяват на официалните съобщения.

Beelden uit Sjelechov, Siberië. Inwoners melden mannen in witte pakken, een gesloten 🏥 en apotheken zonder antibiotica. Aanleiding zou een pestuitbraak na een labongeluk zijn. Het 'Russische RIVM' ontkent; tv-zender REN TV verwijderde berichten erover. 👉🏼 https://t.co/u6f98f59ID pic.twitter.com/Lh413dq2Y0 — Dénis van Vliet (@denisvanvliet) 4 октомври 2026 г.

Случаят предизвика паника в Шелехов, след като от 1 октомври в районната болница бяха въведени карантинни ограничения. Приемът и изписването на пациенти спря, докато поликлиниката продължи да функционира.

На 2 октомври в Иркутска област се проведе извънредно заседание на санитарно-противоепидемичната комисия с участието на ръководителя на Роспотребнадзор Анна Попова и губернатора Игор Кобзев. Веднага след това започна “замитане” ма следите. Губернаторът на Иркутска област Кобзев съобщи за съмнителен случай на „силно опасна инфекция“ у местен жител, без обаче да уточни за кое заболяване става въпрос. Ръководителят на Бурятия Циденов, който потвърди, че починалата в Иркутска област млада жена е издъхнала вследствие на чума, добави думата „вероятно“, накрая изтри съобщението. Властите в град Байкалск също са изтрили съобщение, в което се препоръчва на хората да не посещават град Шелехов.

Пред The Moscow Times Михаил Фаворов, водещ руски епидемиолог, отхвърля версията за счупената епруветка. “Това е смехотворно. Човек, който работи в Института за борба с чумата в Иркутск, носи защитен костюм. Ако счупиш епруветка, вероятността от заразяване всъщност е много малка. Накратко, за широката общественост това няма значение – хората ще повярват на историята за „счупената епруветка. Това е направо ужасяващо. Няма да ни кажат какво се е случило в действителност”, коментира той.

„The Insider пише, че установената карантина е много по-дълга от действащите руски санитарни норми и насоките на Световната здравна организация (СЗО).

Действащите санитарни норми предвиждат шестдневен период на наблюдение, включващ ежедневно измерване на телесната температура, за персонала, работил с причинителя на чумата. SanPiN също така определя инкубационния период на чумата на до шест календарни дни. Шестдневен период на медицинско наблюдение се изисква и за определени лица, изложени на риск от заразяване.

Световната здравна организация отбелязва, че симптомите на чумата обикновено се проявяват от един до седем дни след заразяването. За лицата, били в близък контакт с пациенти, болни от белодробна чума, организацията препоръчва наблюдение и седемдневен курс на профилактичен прием на антибиотици.