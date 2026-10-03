Чумата се върна в Русия

Младата лаборантка е скрила инцидента от страх от наказание. И заплати с живота си за това

В болницата на град Шелехов, Иркутска област, от чума почина 28-годишната Даря Шипилова, съобщи РИА "Новости". Почти 200 души са поставени под карантина. Заболяване от чума в Русия не е имало от 2016 г.

Според "Хората на Байкал" починалата е лаборантка в Иркутския противочумен институт. На 25 септември тя е счупила епруветка с причинител на белодробна чума, но не е казала на никого за инцидента. По-късно се е почувствала зле. Жената е настанена на 29 септември в болницата в града, но през нощта на 2 октомври е починала.

На 1 октомври местните власти свикаха извънредно съвещание, на което е взето решение за поставянето под карантина на хората, с които се предполага, че жената е контактувала. Те са били заведени на изследване в линейки под конвои от служители на Федералната служба за сигурност.

РЕН ТВ пише, че към 2 октомври под карантина са 189 души, като 177 са в болница, а още 12 - в противочумния институт. Част от хората имат симптоми на чума.

"Борус" твърди, че цялата болница в Шелехово е затворена заради карантина, а по улиците се движат хора в защитни облекла, маски и ръкавици. В града светкавично пристигна ръководителят на федералния Роспотребнадзор и главен държавен санитарен инспектор Анна Попова, която оглави извънредния щаб. Властите на Иркутск официално не споменават чумата, а говорят за "особено опасна инфекция". Те обаче отмениха всички масови мероприятия. Образувано е наказателно дело за нарушаване на санитарно-епидемиологичните правила, което по непредпазливост е довело до смъртта на човек.

В Иркутския научно-изследователски противочумен институт се изучават щамове на чума, холера, бруцелоза, туларемия, сибирска язва и др. Белодробната чума се предава от човек на човек по въздушно-капков път.