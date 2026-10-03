Тръмп даде по 100 долара на 20 млн. пенсионери

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че администрацията му веднага започва изпращането на еднократни плащания от близо 100 долара на над 20 милиона американски пенсионери. Средствата са предназначени за покриване на разходите по здравноосигурителната програма Medicare Part B и ще бъдат отпуснати от Фонда за подобряване на Medicare.

Инициативата е част от по-широка кампания на Белия дом, но се припокрива с нарастващото политическо напрежение около предстоящите междинни избори за Конгрес.

Успоредно с това Тръмп лансира и друго силно оспорвано предложение — така наречения „Дивиденд на Тръмп“ (Trump Dividend). Той обеща да изплати по 5000 долара на всеки пълнолетен американски гражданин, при условие че Републиканската партия запази контрола си върху Камарата на представителите и Сената. Според президента плащанията ще бъдат финансирани от приходите от новите мита и икономическия растеж.

Повечето икономисти и правни експерти обаче изразяват сериозен скептицизъм относно осъществимостта на $5000 „дивиденд“. Подобна мярка би струвала над 1,2 трилиона долара, което надхвърля общите приходи от мита на САЩ. Освен това всяко подобно директно плащане изисква одобрение от Конгреса. Опозицията от Демократическата партия определя предложението като незаконен опит за купуване на гласове преди изборния ден.