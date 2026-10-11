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Тръмп се загледа в Атлантическия океан

Засега идеята му за преименуване на океана е по-скоро шега

Днес, 11:05

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предложи на предизборен митинг в Кларксвил, щата Тенеси, Атлантическият или Тихият океан да бъдат преименувани на „Океан на Тръмп“ („Trump Ocean“) или „Океан на Америките“ („Ocean of the Americas“).

Не става дума за официален план: според Fox News той подхвърлил идеята на шега, докато говорил за преименуването на Мексиканския залив на „Американски“. На митинга Тръмп каза, че САЩ трябва да имат океан, и добави, че иска това да стане, „преди да си тръгне“. Преди това изброи досегашните промени: имало залив, имало езеро, така че сега трябвали голяма река и океан.

Тръмп обеща да не променя името на река Хъдсън, като посочи уважението си към английския изследовател Хенри Хъдсън, нито на река Мисисипи, която образува част от западната граница на Тенеси. Тръмп сподели, че обича Мисисипи.

Идеята е продължение на серия преименувания. През януари 2025 г. Тръмп подписа указ за Мексиканския залив, който в САЩ вече е „Залив на Америка“. На 27 август 2026 г. той подписа и указ, според който федералните ведомства използват „езеро Америка“ вместо „езеро Онтарио“, и обяви решението за влизащо в сила веднага. Още тогава, в Овалния кабинет, Тръмп се пошегува, че сега „им трябва само океан“ и че може би ще бъдат преименувани и двата океана.

Юридически Тръмп може да налага имената само в рамките на федералната администрация. Отделната му идея за преименуване на Ню Мексико на „Нова Америка“ би изисквала решение на щата и на Конгреса.

 

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