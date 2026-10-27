Европейски лидери възобновиха разговорите с Путин

Президентът на Финландия Александер Стуб и премиерът на Норвегия Йонас Гар Стьоре проведоха днес телефонен разговор с руския президент Владимир Путин, като се обадиха заедно от Хелзинки, съобщиха от канцеларията на Стуб. Според изявление на финландския държавен глава разговорът е бил откровен и съдържателен, като Стуб изтъкна, че двете страни са съседки на Русия и че краят на войната изисква преки разговори. Обаждането е станало по инициатива на двамата лидери и в консултация с Украйна. Целта му е била да предадат директно послание на Путин за предстоящите преговори, на които украински, руски и американски преговарящи трябва да се срещнат в началото на ноември в Абу Даби.

Стуб и Стьоре са подчертали, че са водили разговора като лидери на своите държави, а не от името на цяла Европа. Стьоре е наблегнал на значението на деескалацията, а двамата са заявили, че Финландия и Норвегия ще продължат дългогодишната си подкрепа за Украйна. След разговора те информирали за съдържанието му украинския президент Володимир Зеленски.

Обаждането е пряко продължение на събития от последните дни. На 20 октомври в Осло Стуб и Стьоре се срещнаха със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и със Зеленски, а ден по-късно Уиткоф се видя с Путин в Санкт Петербург. След тази среща Кремъл заяви, че Русия е готова да възобнови посредничените от САЩ мирни преговори с Украйна през ноември.

Разговорът е рядко изключение от европейската практика. Повечето западноевропейски лидери избягват контакти с Путин от началото на пълномащабната война през февруари 2022 г., а Москва често обвинява европейските правителства, че подклаждат войната, като въоръжават Украйна и отказват да разговарят с нея. Русия противопоставя тази позиция на подхода на американския президент Доналд Тръмп, който поддържа връзка с Путин и опитва, засега безуспешно, да посредничи за мирно споразумение.

Путин обсъди с Стуб и Стьоре усилията за разрешаване на конфликта в Украйна, съобщи Кремъл. Путин подчертал, че справедлив и траен мир в Украйна ще бъде възможен само ако се вземат предвид интересите на Русия. Путин и лидерите на Финландия и Норвегия отново подчертаха важността на спазването на международното морско право и принципа на свободата на корабоплаването, допълни Москва.