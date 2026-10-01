Путин плаши с продължителни световни конфликти

Продължителна международна нестабилност, риск от неконтролируема ескалация и опасно нарастване на ролята на изкуствения интелект във военните решения — това са сред основните заплахи, върху които руският президент Владимир Путин постави акцент в изказването си на пленарната сесия на XXIII годишно заседание на Международния дискусионен клуб "Валдай".

Според Путин светът навлиза в период на дълбоки промени, в който старият международен ред отслабва, но новите правила все още не са установени. Той предупреди, че продължаването на международните конфликти е "високо вероятно", а опитите за налагане на едностранни решения могат да задълбочат нестабилността.

Путин заяви, че "Войни е имало, има и ще има – това е част от нашия живот", а във връзка с ядреното оръжие напомни: "Ако в началото на пиесата пушката виси на стената, тя непременно ще гръмне." - "Искам да предупредя, че моментът, в който вече нищо няма да може да се промени, може да настъпи неочаквано за всички", каза Путин и добави: "Ескалацията провокира ескалация и спиралата се завихря все повече."

Един от основните акценти в речта беше предупреждението, че международната обстановка може да остане напрегната за продължителен период. Путин не очерта бърз път към стабилност, освен идеята си за "Голямо евразийско партньорство."

По думите му ескалацията поражда нова ескалация, а натрупаното недоверие между големите сили увеличава опасността от по-широки сблъсъци. Руският президент заяви, че Москва не е забравила опитите за нанасяне на „стратегическо поражение“ на Русия.

Путин директно отхвърли идеята за прекратяване на ударите с далекобойни оръжия между Русия и Украйна, докато Москва засилва въздушната си кампания срещу Киев. „Казват ни: „Нека те спрат да нанасят удари по вашите рафинерии, а вие ще спрете да нанасяте удари по техните кораби“. Това е просто нелепо“, заяви той. На въпрос как Русия би отговорила на подобно предложение, той отговори кратко: „Не“.

Изкуственият интелект може да превърне човешките грешки в глобална катастрофа, смята Путин. Особено тревожна част от изказването беше посветена на изкуствения интелект и използването му във военната сфера. Путин предупреди за опасността от общество, в което технологичните системи постепенно унифицират мисленето, ограничават самостоятелната преценка и създават възможности за всеобхватен контрол — сценарий, който той свърза с риска от "цифров тоталитаризъм".

Путин призова също да се води разговор за правилата на войната и международната сигурност. Заяви, че руските военни никога не са атакували първи гражданска инфраструктура, въпреки че руските удари точно по граждански обекти в Украйна са предмет на разследвания, международни оценки и тежки обвинения.

След предупреждения за продължителни конфликти, опасност от ескалация и технологични рискове, които могат да излязат извън човешкия контрол, Путин призова за съвместно съществуване между държавите, като заяви: "Ако искаме да живеем, а всички искат да живеят, нека живеем дружно".