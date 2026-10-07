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Ердоган говорил с Путин за сигурността в Черно море

Днес, 17:17
Ердоган и Путин на 1 септември в Киргизстан
Архив ЕПА/БГНЕС
Ердоган и Путин на 1 септември в Киргизстан

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган повдигна въпроса за сигурността на корабоплаването в Черно море в телефонен разговор с руския президент Владимир Путин, съобщиха турските медии, позовавайки се на съобщение на Дирекцията по комуникации към турското президентство, предаде БТА. 

Според съобщението по време на разговора Ердоган и Путин са обсъдили двустранните отношения, както и регионални и глобални въпроси, като турският президент също така е изказал поздравления на Путин по случай рождения му ден и победата на неговата партия на последните избори в Русия.

„По време на разговора президентът Ердоган също така подчерта значението на усилията за осигуряване на навигационната безопасност в Черно море и заяви, че Турция винаги е готова да допринесе за усилията за установяване на преки контакти между Русия и Украйна“, се казва още в съобщението на Дирекцията за телефонния разговор между двамата президенти.

Сайтът „Тюркийе тудей“ обръща внимание, че разговорът идва след последните нападения срещу кораби, собственост на турски компании, край бреговете на България и Румъния. Не се съобщава какво е отговорил Путин. 

Единадесет турски и седем индийски моряци бяха спасени вчера от кораб турска собственост, ударен от дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море, докато екипажът на втори кораб, също притежаван от турска фирма и потънал на същото място, остава в неизвестност, припомня „Тюркийе тудей“. Това стана само ден след като друг турски кораб потъна край Румъния, причинявайки смъртта на двама членове на екипажа.

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Ключови думи:

Реджеп Ердоган, Владимир Путин

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