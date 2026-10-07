Деца от детски градини в Русия бяха принудени да поздравяват Владимир Путин за рождения му ден, да слушат лекции за него и да благодарят на президента за „мира“. Повече от двайсет предучилищни учреждения публикуваха отчети за подобни прояви, отбелязва „Агентство“.

В една от детските градини в Санкт Петербург на децата разказали „за постиженията на Владимир Владимирович, за ролята му в развитието на Русия и за това как той се грижи за нашето бъдеще“. В Астраханска област децата слушали разказ „за житейския път на държавния глава“ и за качествата, които „трябва да притежава лидерът на такава голяма страна като Русия“.

В Тюменска област на децата било казано, че Путин е „най-главният човек в страната“, който „се грижи за всеки от нас, за да бъде спокойно в Русия и да се живее добре“. „Поздравяването на президента за рождения му ден се превърна за децата в специален начин да изразят любовта си към родината с прости и искрени думи“, се казва в отчета на детската градина.

Няколко предучилищни учреждения публикуваха видеопоздравления. В Анадир за целта децата били накарани да застанат на едно коляно. В Уляновск възпитаници на детска градина благодарили на Путин „за това, че ни давате светлина и пазите нашия мир вече много години“.

Посолството на Русия в България също отбеляза на страницата си във Фейсбук рождения ден на Путин с многозначителен поздрав. Пожелават на президента "сибирско здраве" в контекста на чумата в Иркутск: