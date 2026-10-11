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Дронове изключиха нов център за данни на “Яндекс”

Днес, 08:02
Мощни взривове бяха регистрирани в дата-центъра на "Яндекс" в град Владимир
Мощни взривове бяха регистрирани в дата-центъра на "Яндекс" в град Владимир

Дронове атакуваха в нощта срещу 11 октомври центъра за данни на „Яндекс“ във Владимир, след което няколко от основните услуги на компанията бяха изключени. Компанията съобщи, че инфраструктурата на обекта е повредена, работата му е напълно спряна и няма пострадали. В Telegram „Яндекс“ предупреди, че останалата конфигурация на ресурсите е неустойчива, платформата работи в авариен режим, а клиентите трябва да потърсят алтернативи. Каналите за техническа поддръжка също работят нестабилно, а екипът оценява щетите и възможностите за възобновяване на работата.

По данни на NV обектът на "Яндекс" във Владимир е мощен 50 мегавата и е разчетен за 2880 сървъра. След удара са нарушени над 80 облачни услуги на Yandex Cloud, включително изчислителни ресурси, бази данни и услугата YandexGPT API. Потребителите съобщават и за проблеми с гласовия асистент „Алиса“, „Яндекс Музика“, „Телемост“ и „Яндекс Дом“, а според жалби в мрежата не работят и поръчките на такси.

Разпространените в мрежата твърдения, че целият Ленински район на Владимир е в дим, и снимките на самия взрив идват от читатели на ASTRA и не са независимо потвърдени.

Ударът във Владимир е третият по бази на "Яндекс" за последните четири дни. На 8 октомври дронове атакуваха най-големия център на компанията в Сасово, Рязанска област, който се намира на територията на машиностроителния завод „Саста“. Там бяха разположени два от трите суперкомпютъра на компанията, използвани за обучение на невронни мрежи, а третият, „Галушкин“, е във Владимир. На 9 октомври „Яндекс“ съобщи, че е ударен центърът в Калужка област, като са изведени от строя няколко модула, а компанията не може да прогнозира кога оборудването ще заработи. Акциите на „Яндекс“ на Московската борса паднаха с над 3% след първия удар.

Още през юли 2026 г. „Яндекс Маркет“ добави "удари с дронове" към форсмажорните обстоятелства в договора с потребителите, след като същото направиха Wildberries и Ozon.

Градът остана задимен през цялата нощ.
Градът остана задимен през цялата нощ.
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