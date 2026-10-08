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Украйна извади от строя център за данни на Yandex в Русия

Днес, 10:00
Дейта центърът на Yandex в завод "Сасово" гори
Дейта центърът на Yandex в завод "Сасово" гори

В нощта срещу четвъртък, след атака с безпилотни летателни апарати срещу Рязанска област, избухна пожар на територията на завод „Саста“, където се намира един от центровете за данни на „Яндекс“. След удара започнаха смущения в работата на услугите на „Яндекс“.

През последните седмици центровете за данни се превърнаха в една от целите на руските далекобойни удари срещу Украйна, наред с мостове, бензиностанции, обекти от железопътната инфраструктура, водоснабдителни системи и енергийни съоръжения.

За удара по град Сасово в Рязанска област в 2:14 ч. през нощта съобщи украинският мониторингов канал в Telegram Exilenova+.

Според информацията на канала е избухнал пожар в машиностроителния завод „Сасово“. Каналът публикува видеозапис от пожара. Освен това посочи, че на територията на предприятието се намира центърът за обработка на данни „Яндекс ДЦ Саста“.

Друг украински мониторингов канал в Telegram — Supernova+, съобщи, че именно центърът за данни е бил обект на атаката. Пожарът на територията на завод „Саста“, където се намира центърът за данни на „Яндекс“, беше потвърден чрез геолокационен анализ на изданието Astra. Пожарът е бил регистриран и от системата NASA FIRMS.

След 3:00 ч. сутринта платформата за наблюдение на сривове в руския интернет Downdetector отчете рязко увеличение на сигналите за проблеми с търсачката „Яндекс“ и други услуги на компанията.

В платформата Yandex Cloud се появи уведомление за „инцидент в зоната на достъпност ru-central1-b, като в останалите зони също могат да възникнат проблеми при създаването на нови виртуални машини, Kubernetes (k8s) клъстери и бази данни“.

Работата на центъра за данни е напълно преустановена вследствие на „инцидент, засегнал част от инфраструктурата“, съобщи „Яндекс“.

Според данни на руското Министерство на отбраната през нощта срещу четвъртък са били атакувани 18 руски региона и Крим. Военното ведомство съобщи, че са унищожени 399 дрона.

Освен машиностроителния завод и центъра за данни в Рязанска област, след въздушната атака в Русия е възникнал и пожар в района на нефтопреработвателния завод на „Газпром“ в град Салават, Република Башкортостан.

От 23 септември руските въоръжени сили започнаха интензивна кампания от удари срещу центрове за данни в Киев.

Повредени или унищожени са центровете за данни на най-малко осем компании, като някои от тях са били атакувани повече от веднъж. Нарушенията в работата на центровете за данни доведоха до сривове в услугите на интернет доставчици, засягайки над 100 000 домакинства в Киев.

Засегната е и работата на онлайн магазини и платформи за обмен на файлове, а излъчването на някои телевизионни канали е било временно преустановено.

Тези удари са част от по-широката стратегия на Москва за нарушаване на ежедневния живот в Украйна, разрушаване на украинската икономика и принуждаване на Киев да приеме мир при условията на Кремъл.

От началото на годината руските въоръжени сили са унищожили 900 000 кв. м складови площи в Украйна, повредили са 310 железопътни локомотива и на практика са установили морска блокада на пристанищата в Черно море.

От средата на август Русия започна нова вълна от удари срещу гранични контролно-пропускателни пунктове. В средата на септември при руски удар бяха повредени обекти от водоснабдителната инфраструктура на Киев.

В края на септември започна мащабна руска кампания срещу украинската енергийна инфраструктура. През миналата седмица нова цел на руските удари станаха мостовете в Киев, които бяха атакувани четири последователни дни, считано от четвъртък.

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Ключови думи:

Украйна, украински удари в Русия

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