Ударите по "Яндекс" разредиха руските ботове по света и у нас

Руският трафик на ботове в социалните мрежи е спаднал драстично през последните няколко дни, след като Украйна започна да атакува най-големите центрове за данни на "Яндекс". Вчера бе проведена третата атака. Cloudflare съобщава, че трафикът от мрежата на "Яндекс" е спаднал до едва 0,4% от максималния брой HTTP заявки, регистрирани през последните две седмици. Първоначално той е спаднал до около 57% на 8 октомври, когато Украйна атакува първия център на "Яндекс" в Сасово, Русия, където са разположени и два суперкомпютъра. След това бе спрян втори, по-голям кампус на "Яндекс" в Калуга, а вчера - и във Владимир.



Как това се отразява на ботовете? “Унищожаването на тези центрове за данни нанася критичен удар по бот фермите - върху автоматизацията и мащаба. В центрове за данни като този в Сасово се помещаваха основните суперкомпютри на „Яндекс“. Тъй като работата на YandexGPT и облачните API беше сериозно нарушена, „фермите за ботове“ загубиха важен регионален инструмент за генериране и превод на масова пропаганда. И, което е много важно, това оказа огромно въздействие върху индексирането и популяризирането. Автоматизираните уеб роботи, които разпространяват, копират и класират хиляди фалшиви пропагандни сайтове в региона, сега са напълно блокирани”, обясняват анализатори.



Те сочат за пример рязко спадане на подкрепата за "Алтернатива за Германия" в социалните мрежи /56%/, както и на акаунтите, раздухващи омраза срещу украинците в Полша. В България има съществено намаляване на посещенията на акаунти, подкрепящи "Възраждане".

Ефектът бе отбелязан и от украинския президент Володимир Зеленски. "Когато започнахме да реагираме на операцията на Русия срещу нашите центрове за данни и когато ударите ни достигнаха до центровете за данни на "Яндекс", изведнъж стана малко по-лесно да се диша в много социални медийни платформи. Много хора го забелязаха. Имаше по-малко омраза, по-малко разделение и по-малко провокации. Защото имаше по-малко ботове. И е съвсем ясно откъде са идвали тези ботове – ако са изчезнали, когато "Яндекс" бе отрязан от интернет. Това доказва отново и отново, че Европа не е източникът на проблемите. Европа не е тази, която прави всичко по-трудно. Най-важното е, че се нуждаем от хора в Америка, всяка сутрин, когато денят в Европа вече се движи към вечерта, наистина да видят какво се случва. Да видят истината", каза той на форум за сигурност, организиран от Полша.

"Яндекс" е руският еквивалент на Google, а услугата Yandex Cloud съобщава, че поне 84 услуги в момента са офлайн. Глобалната фирма за интернет мониторинг NetBlocks заяви, че мрежовият трафик на Yandex е спаднал до едва 30% за Yandex Cloud и 63% за Yandex LLC, което най-вероятно води до по-бавни интернет услуги или пълно прекъсване за средностатистическия руснак. Социалните мрежи веднага се изпълниха с оплаквания, че руснаците нямат достъп до финансовите услуги на компанията, не могат да поръчват такси или храна онлайн, че не работи навигацията.

Из пяти крупнейших дата центров Яндекса осталось два.

Из троих суперкомпьютеров осталось ноль. pic.twitter.com/wbRyao2nh6 — Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) 11 октомври 2026 г.

Възстановяването на услугите на "Яндекс" ще отнеме много месеци и може да доведе до повишаване на цените.

Сигнали от потребители в неделя показаха смущения в работата на „Дом с Алиса“ (система за умен дом), Yandex Music, Yandex Pay, приложението за таксиметрови услуги Yandex Go, Yandex Pro (за шофьори на таксита и куриери), Yandex Disk, Yandex Telemost и Yandex Eats. Към сутринта в понеделник потребителите продължават да съобщават за проблеми с Yandex Mail, Yandex Direct и Yandex Telemost, сочат данни на руската услуга за проследяване на сривове Downdetector.

Най-драматично обаче е положението с невъзможността за използване на Yandex Bank и Yandex Pay. В резултат на това стотици хиляди хора са загубили достъп до сметките си.

Страна без «Яндекса»



Удар дронов по дата-центру во Владимире вывел из строя не только сервисы самого «Яндекса». Не работают или сбоят «Яндекс Go», «Яндекс Пэй», «Яндекс Еда», «Кинопоиск», «Яндекс Музыка» и «Дом с Алисой», не загружается расписание электричек pic.twitter.com/iBuIJacVSb — Что случилось? (@what_happened78) 11 октомври 2026 г.

През нощта срещу понеделник срив в услугата на летище „Пулково“ в Санкт Петербург остави пътниците блокирани, без възможност да повикат такси или да напуснат летището, съобщи изданието „Фонтанка“. В неделя потребители както в Русия, така и в чужбина имаха проблеми с достъпа до Yandex Go.

Инженерите на Yandex дават приоритет на възстановяването на услугите, „използвани от най-голям брой хора“, обявиха от компанията в неделя. „Възстановява се достъпът до „Алиса“, търсачката, Yandex Maps, „Такси“, пощата и други услуги, въпреки че някои функции засега остават недостъпни“, се казва в изявлението.

Як все просто виявилося: вимкнули Яндекс — вимкнулися телевізори на Росії. pic.twitter.com/jyCvvjx503 — Petrenko AndryiⒸ (Ukraine) (@PetrenkoAndryi) 12 октомври 2026 г.

Смущенията в работата на центровете за данни на „Яндекс“ доведоха и до прекъсвания на дигитални услуги, предлагани от други руски компании. В неделя потребители съобщиха за проблеми с достъпа до Kinopoisk, Auto.ru, Apteka.ru и Cian; веригите заведения за хранене „Вкусно и точка“ (Vkusno i Tochka) и „Ростикс“ (Rostiks); услугата за доставка на цветя Flowwow; както и търговските вериги „Лента“ (Lenta), „Магнит“ (Magnit) и „Пятерочка“ (Pyaterochka). Държавните информационни системи VetIS и „Сатурн“ (Saturn) преминаха към авариен режим на работа.



По состоянию на 12 октября ситуация последствиями поражений трех из пяти дата-центров Яндекса не становится лучше

Сегодня основной темой стала невозможность использования «Яндекс-банк» и «Яндекс-пей»

Как результат, сотни тысяч людей потеряли доступ к своим счетам. pic.twitter.com/yNAg61uTnB — Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) 12 октомври 2026 г.

Атаките срещу "Яндекс" са отговор на ударите на Москва по украинските центрове на данни. Руските медии пишат, че Русия е атакувала 17 украински дейта-центрове, някои от които повторно. Проблемът за руснаците е, че украинските фирми отдавна са децентрализирали услугите и голяма част от тях са изнесени зад граница. Докато в Русия всичко е централизирано и по признание на "Яндекс" част от информацията или е безвъзвратно загубена, или не е ясно кога ще бъде възстановена.