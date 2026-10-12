Ударите по "Яндекс" разредиха руските ботове по света и у нас

Руският трафик на ботове в социалните мрежи е спаднал драстично през последните няколко дни, след като Украйна започна да атакува най-големите центрове за данни на "Яндекс". Вчера бе проведена третата атака. Cloudflare съобщава, че трафикът от мрежата на "Яндекс" е спаднал до едва 0,4% от максималния брой HTTP заявки, регистрирани през последните две седмици. Първоначално той е спаднал до около 57% на 8 октомври, когато Украйна атакува първия център на "Яндекс" в Сасово, Русия, където са разположени и два суперкомпютъра. След това бе спрян втори, по-голям кампус на "Яндекс" в Калуга, а вчера - и във Владимир.
Как това се отразява на ботовете? “Унищожаването на тези центрове за данни нанася критичен удар по бот фермите - върху автоматизацията и мащаба. В центрове за данни като този в Сасово се помещаваха основните суперкомпютри на „Яндекс“. Тъй като работата на YandexGPT и облачните API беше сериозно нарушена, „фермите за ботове“ загубиха важен регионален инструмент за генериране и превод на масова пропаганда. И, което е много важно, това оказа огромно въздействие върху индексирането и популяризирането. Автоматизираните уеб роботи, които разпространяват, копират и класират хиляди фалшиви пропагандни сайтове в региона, сега са напълно блокирани”, обясняват анализатори.
Те сочат за пример рязко спадане на подкрепата за "Алтернатива за Германия" в социалните мрежи /56%/, както и на акаунтите, раздухващи омраза срещу украинците в Полша. В България има съществено намаляване на посещенията на акаунти, подкрепящи "Възраждане".
Ефектът бе отбелязан и от украинския президент Володимир Зеленски. "Когато започнахме да реагираме на операцията на Русия срещу нашите центрове за данни и когато ударите ни достигнаха до центровете за данни на "Яндекс", изведнъж стана малко по-лесно да се диша в много социални медийни платформи. Много хора го забелязаха. Имаше по-малко омраза, по-малко разделение и по-малко провокации. Защото имаше по-малко ботове. И е съвсем ясно откъде са идвали тези ботове – ако са изчезнали, когато "Яндекс" бе отрязан от интернет. Това доказва отново и отново, че Европа не е източникът на проблемите. Европа не е тази, която прави всичко по-трудно. Най-важното е, че се нуждаем от хора в Америка, всяка сутрин, когато денят в Европа вече се движи към вечерта, наистина да видят какво се случва. Да видят истината", каза той на форум за сигурност, организиран от Полша.
"Яндекс" е руският еквивалент на Google, а услугата Yandex Cloud съобщава, че поне 84 услуги в момента са офлайн. Глобалната фирма за интернет мониторинг NetBlocks заяви, че мрежовият трафик на Yandex е спаднал до едва 30% за Yandex Cloud и 63% за Yandex LLC, което най-вероятно води до по-бавни интернет услуги или пълно прекъсване за средностатистическия руснак. Социалните мрежи веднага се изпълниха с оплаквания, че руснаците нямат достъп до финансовите услуги на компанията, не могат да поръчват такси или храна онлайн, че не работи навигацията.
Из пяти крупнейших дата центров Яндекса осталось два.— Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) 11 октомври 2026 г.
Из троих суперкомпьютеров осталось ноль. pic.twitter.com/wbRyao2nh6
Възстановяването на услугите на "Яндекс" ще отнеме много месеци и може да доведе до повишаване на цените.
Сигнали от потребители в неделя показаха смущения в работата на „Дом с Алиса“ (система за умен дом), Yandex Music, Yandex Pay, приложението за таксиметрови услуги Yandex Go, Yandex Pro (за шофьори на таксита и куриери), Yandex Disk, Yandex Telemost и Yandex Eats. Към сутринта в понеделник потребителите продължават да съобщават за проблеми с Yandex Mail, Yandex Direct и Yandex Telemost, сочат данни на руската услуга за проследяване на сривове Downdetector.
Най-драматично обаче е положението с невъзможността за използване на Yandex Bank и Yandex Pay. В резултат на това стотици хиляди хора са загубили достъп до сметките си.
Страна без «Яндекса»— Что случилось? (@what_happened78) 11 октомври 2026 г.
Удар дронов по дата-центру во Владимире вывел из строя не только сервисы самого «Яндекса». Не работают или сбоят «Яндекс Go», «Яндекс Пэй», «Яндекс Еда», «Кинопоиск», «Яндекс Музыка» и «Дом с Алисой», не загружается расписание электричек pic.twitter.com/iBuIJacVSb
През нощта срещу понеделник срив в услугата на летище „Пулково“ в Санкт Петербург остави пътниците блокирани, без възможност да повикат такси или да напуснат летището, съобщи изданието „Фонтанка“. В неделя потребители както в Русия, така и в чужбина имаха проблеми с достъпа до Yandex Go.
Инженерите на Yandex дават приоритет на възстановяването на услугите, „използвани от най-голям брой хора“, обявиха от компанията в неделя. „Възстановява се достъпът до „Алиса“, търсачката, Yandex Maps, „Такси“, пощата и други услуги, въпреки че някои функции засега остават недостъпни“, се казва в изявлението.
Як все просто виявилося: вимкнули Яндекс — вимкнулися телевізори на Росії. pic.twitter.com/jyCvvjx503— Petrenko AndryiⒸ (Ukraine) (@PetrenkoAndryi) 12 октомври 2026 г.
Смущенията в работата на центровете за данни на „Яндекс“ доведоха и до прекъсвания на дигитални услуги, предлагани от други руски компании. В неделя потребители съобщиха за проблеми с достъпа до Kinopoisk, Auto.ru, Apteka.ru и Cian; веригите заведения за хранене „Вкусно и точка“ (Vkusno i Tochka) и „Ростикс“ (Rostiks); услугата за доставка на цветя Flowwow; както и търговските вериги „Лента“ (Lenta), „Магнит“ (Magnit) и „Пятерочка“ (Pyaterochka). Държавните информационни системи VetIS и „Сатурн“ (Saturn) преминаха към авариен режим на работа.
По состоянию на 12 октября ситуация последствиями поражений трех из пяти дата-центров Яндекса не становится лучше— Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) 12 октомври 2026 г.
Сегодня основной темой стала невозможность использования «Яндекс-банк» и «Яндекс-пей»
Как результат, сотни тысяч людей потеряли доступ к своим счетам. pic.twitter.com/yNAg61uTnB
Атаките срещу "Яндекс" са отговор на ударите на Москва по украинските центрове на данни. Руските медии пишат, че Русия е атакувала 17 украински дейта-центрове, някои от които повторно. Проблемът за руснаците е, че украинските фирми отдавна са децентрализирали услугите и голяма част от тях са изнесени зад граница. Докато в Русия всичко е централизирано и по признание на "Яндекс" част от информацията или е безвъзвратно загубена, или не е ясно кога ще бъде възстановена.