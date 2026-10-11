Анди Бърнам заяви, че Русия „явно“ се е намесила в референдума за Брекзит през 2016 г., след като преди това допусна възможността Обединеното кралство отново да се присъедини към ЕС, съобщава британският "Индипендънт".

Той разкри, че след встъпването си в длъжност на „Даунинг стрийт“ 10 това лято е попитал дали Москва е била замесена в гласуването – и е получил „категоричен отговор, че да, намеса е имало“.

Смята се, че това е първият случай, в който министър-председател потвърждава намеса от страна на Кремъл. Изказването, направено в подкаста *Rest is Politics*, вероятно ще подхрани спекулациите, че Бърнам иска да отмени Брекзит.

На годишната конференция на Лейбъристката партия миналия месец министър-председателят обяви, че ще разгледа варианти за сближаване на Великобритания с блока, и намекна, че повторното присъединяване към ЕС би могло да залегне в следващата предизборна програма на партията.

Сегашните коментарите на Бърнам бележат отстъпление от позициите на бившия премиер Борис Джонсън, който водеше кампания за напускане на ЕС и през 2020 г. заяви, че няма доказателства за руска намеса в референдума.

Британците гласуваха с 52% на 48% за напускане на ЕС през 2016 г., което тласна страната в най-голямата ѝ политическа криза след Втората световна война.

Бърнам каза, че гласоподавателите в европейските демокрации трябва да бъдат по-добре информирани за опитите за подкопаване на тяхната политика. „Искам да кажа, че сега е важно тези неща да бъдат ясно записани в историята и вярвам, че това ще помогне на избирателите в Германия и Франция да разберат, че част от тази политика е подстрекавана от нашите врагове, а именно Русия“, каза той.