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Gen Z във Великобритания смята Brexit за провал

Преди 10 г. британците се отправиха към избирателните секции, за да гласуват дали страната да остане в ЕС

Днес, 14:36
Брюксел предупреди, че ако Лондон реши да се върне, това ще е възможно само без старите привилегии, с които страната разполагаше преди.
Pixabay
Брюксел предупреди, че ако Лондон реши да се върне, това ще е възможно само без старите привилегии, с които страната разполагаше преди.

Младите британци, които не са имали право на глас на референдума за Brexit през 2016 г., сега смятат, че излизането от Европейския съюз се е провалило. Мнозинството от тях искат ново гласуване за повторно присъединяване, показват данни от проучване на изследователския център More in Common, направено за в. Guardian.

На 23 юни 2016 г. британците се отправиха към избирателните секции, за да гласуват дали страната да остане в Европейския съюз. С 52% срещу 48% от гласовете кампанията за напускане на ЕС спечели с обещанието за страна, която поема контрола обратно и се освобождава от оковите на бюрокрацията, припомня Би Би Си.

Резултатите от проведеното проучване сред 18 до 28-годишните 10 години след излизането на Великобритания от ЕС показват, че 60% от тях биха гласували за връщане в ЕС, ако получат такава възможност. 9% биха избрали страната да остане извън блока. Сред тези, които заявяват, че със сигурност биха гласували на евентуален втори референдум, подкрепата за членство в ЕС достига 81% срещу 19% за оставане извън него.

Половината от анкетираните млади хора определят Brexit като провал, докато само 16% го смятат за успех. Настроенията не са ограничени само до младежите, като и по-общите проучвания от последните години показват нарастващо разочарование. Според данни от по-рано този месец  британците искат по-близки връзки с ЕС, а през 2023 г. над 60% от населението определи Brexit като по-скоро провал.

Въпреки че подкрепят повторното влизане в ЕС, младите британци се колебаят дали искат безкрайните дебати за Brexit, които помнят от преди 10 години. Същевременно Брюксел предупреди, че ако Лондон реши да се върне, това ще е възможно само без старите привилегии, с които страната разполагаше преди.

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Ключови думи:

Брекзит, Brexit

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