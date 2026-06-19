Бивш преговарящ по Брекзит заговори за връщане в ЕС

ЕПА/БГНЕС Мишел Барние водеше четиригодишните преговори за Брекзит, които завършиха със споразумение за търговска сделка през декември 2020 г.

Бившият главен преговарящ за Брекзит Мишел Барние заяви в интервю за вестник "Гардиън", че Великобритания може да си възвърне специалните условия за членство, които имаше преди напускането на блока, ако реши да се присъедини отново към него. Според Барние на британците с всеки изминал ден им става все по-ясно, че ще бъдат по-силни в Европа.

В интервю преди 10-ата годишнина от референдума за Брекзит следващата седмица Мишел Барние заяви, че не вижда никаква пречка Обединеното кралство да запази паунда и да остане извън Шенген, ако страната се присъедини отново към ЕС.

Тези изказвания пвърлят сериозно съмнение върху предположенията, че Обединеното кралство може да бъде принудено да приеме по-трудни условия при повторно влизане в блока. Думите на Барние са окуражаващи за онези, които водят кампания за повторно присъединяване към ЕС, като проучванията показват, че подкрепата за това е по-силна, когато старите условия са на масата.

Съгласно договорите на ЕС се очаква всички държави членки да се присъединят към еврозоната, с изключение на Дания. Новите държави членки също са законово задължени да се присъединят към Шенген, след като изпълнят необходимите техническите и правните изисквания и нужните изисквания за сигурност.

Барние, който остава влиятелен глас в Брюксел и беше министър-председател на Франция през 2024 г., заяви, че вярва, че Обединеното кралство ще може да си възвърне изключенията, предвид вече създадените прецеденти. "Говоря за Шенген, говоря за единната валута - има и други държави членки, които не са в тях. Напълно възможно е да има изключения в тези области", изтъкна бившият преговарящ на ЕС.

Мишел Барние ще бъде във вторник в Лондон за конференцията "Обединеното кралство в променящата се Европа", отбелязваща десетилетието от гласуването за Брекзит.

Високопоставени дипломати от ЕС наскоро предупредиха, че "се губи инерция4 в преговорите, като Обединеното кралство се съпротивлява на призива на ЕС за възстановяване на по-ниските такси за обучение за студенти от ЕС отпреди Брекзит като част от споразумението за младежки обмен.

Барние водеше четиригодишните преговори за Брекзит, които завършиха със споразумение за търговска сделка през декември 2020 г. Той каза, че е убеден, че Обединеното кралство е направило грешен избор, като е напуснало ЕС, и че доказателствата за това стават все по-ясни.