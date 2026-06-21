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Британският премиер обмисля оставка под натиска на съпартийци

Днес, 07:40
Анди Бърнъм е вероятният наследник на Стармър
BGNES/EPA
Анди Бърнъм е вероятният наследник на Стармър

Британският премиер Киър Стармър може да подаде оставка още в понеделник, съобщи The Observer, засилвайки напрежението около кабинета. Според изданието, след поредица от консултации с министри и съветници британският премиер е стигнал до заключението, че политическото му положение вече не е стабилно. В същото време източник на изданието от "Даунинг стрийт" определи съобщенията за евентуалната оставка на Стармър като „само спекулации“.

Над 100 депутати от Лейбъристката партия на Стармър, т.е. близо 1/4 от групата, вече официално искат оставката му. Напрежението се засили в петък, когато най-вероятният наследник - Анди Бърнъм, се завърна триумфално в Уестминстър след като спечели частичните избори в Мейкърфийлд. Бърнъм опроверга прогнозите и разгроми „Реформирай Обединеното кралство“ (Reform UK). Той ще положи клетва като депутат в понеделник и се очаква да се срещне с министър-председателя в началото на седмицата.

Поддръжници на Бърнъм твърдят, че той вече е осигурил подкрепата на повече от 201 депутати от Лейбъристката партия, за да предизвика Стармър за лидерското място, ако премиерът не се оттегли доброволно. Това е критична бройка, тъй като представлява повече от половината от парламентарната група на Лейбъристката партия и означава, че Стармър вече не може да заяви пред краля, че е в състояние да се ползва с доверието на Камарата на общините.

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Ключови думи:

Киър Стармър, Анди Бърнъм

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